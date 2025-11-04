Изменится ли цена на мясо к праздникам, ответили в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на пресс-конференции в правительстве озвучил, что в Казахстане планируют не допустить предпраздничного скачка цен на мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие прогнозы по ценам на мясо в преддверии Нового года и после праздников.

"На внешних рынках пошел спрос – цена немного поднялась, сейчас стабилизируется. Вы знаете, средняя цена, по статистике, – 3249 тенге. Сегодня утром и вчера я отправлял (проверять цены. – Прим. ред.) в магазинах и на рынках – у меня даже есть фотографии: обычное мясо стоит 3,5-3,6 тысячи тенге за килограмм, а премиальные вырезки – от 4 до 4,3-5 тысяч", – ответил министр.

По его словам, в целом средняя цена стабильная и пока будет держаться.

"Но заранее прогнозировать не будем. Я думаю, цену на этом уровне постараемся удержать. Почему? Потому что мы сегодня живой скот не вывозим, а мясо квотируем. Поэтому проблем не должно быть", – заявил Сапаров.

Ранее стало известно, что пять новых птицефабрик заработают в Казахстане до конца 2025 года.