"Казгидромет" предупредил об опасной погоде: 5 ноября ожидаются снегопады, метели и гололед
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 5 ноября 2025 года. Из него следует, что по стране ожидается опасная погода: снегопады, метели и гололед, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, только на западе Казахстана под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на востоке, в горных районах юго-востока – сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега... По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде регионов ожидается:
- высокая пожарная опасность – на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность – на севере Жамбылской, на севере Алматинской областей.
Ранее синоптики заявили, что дождь с переходом в снег, мороз до -15°C и гололед обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент. Подробнее о погоде на 5-7 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.
