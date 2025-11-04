"Казгидромет" предупредил об опасной погоде: 5 ноября ожидаются снегопады, метели и гололед

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 5 ноября 2025 года. Из него следует, что по стране ожидается опасная погода: снегопады, метели и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, только на западе Казахстана под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на востоке, в горных районах юго-востока – сильный снег, на юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега... По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов ожидается:

высокая пожарная опасность – на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской областей,

– на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской областей, чрезвычайная пожарная опасность – на севере Жамбылской, на севере Алматинской областей.

Ранее синоптики заявили, что дождь с переходом в снег, мороз до -15°C и гололед обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент. Подробнее о погоде на 5-7 ноября 2025 года можете узнать по ссылке.