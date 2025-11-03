Резкое похолодание и снегопады: на Казахстан обрушится мощный циклон

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 4 по 6 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что непогода обрушится на большую часть страны.

"В ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием атлантического циклона, который вызовет осадки (преимущественно снег) и усиление ветра на большей части Казахстана. По республике прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине – низовые метели". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков будет лишь на западе республики.

"В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются сильные осадки (переход дождя в снег), в северной половине Казахстана в отдельных регионах – сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также прогнозируется резкое понижение температурного фона днем:

на севере, в центре Казахстана до -2-10°C,

на юге, юго-востоке – до +2+7°C.

