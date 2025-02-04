Метель, снег и дождь: какой будет погода в Казахстане 5 февраля
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую среду, 5 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части республики по-прежнему будет определять северный антициклон.
"В связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков", – уточнили синоптики.
Согласно прогнозу, лишь на западе страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег).
"По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, востоке, в центре – низовая метель".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.
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