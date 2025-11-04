Сколько снега выпало в Астане

С наступлением холодов и выпадением первого снега коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим работы. Об этом 4 ноября 2025 года заявили в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в снегоуборке задействуют сотни единиц спецтехники и дорожных рабочих.

"За день 4 ноября из города собрали и вывезли больше тысячи кубометров, или 86 грузовиков снега. В ночь на 5 ноября в снегоуборочных работах заняты 374 единицы спецтехники и 234 дорожных рабочих". Пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта. Затем работы проводятся на участках со средней интенсивностью движения – во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Акимат Астаны просит жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

