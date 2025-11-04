В Астану пришла зима: в столице похолодало и начался снегопад – фоторепортаж

В Астане смена сезона произошла за одну ночь: вместо дождя и блеска асфальта – сугробы и мороз. 4 ноября 2025 года город проснулся под снегом, улицы опустели, а прохожие спешат обратно в тепло, передает корреспондент Zakon.kz.

Еще вчера город звенел от дождя – асфальт блестел, машины шипели по лужам, а в воздухе пахло сыростью. Но о вчерашнем дне напоминают только замерзшие лужи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Большую часть ночи шел снег, и утром все переменилось. Прогноз синоптиков сбылся почти до минуты – похолодало резко, без переходов, как будто кто-то щелкнул выключателем осени.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Долгое, почти обманчивое тепло держалось до последнего. Едва ли не каждый день в разговорах мелькало: "Когда уже снег?" – и тут же: "Слишком уж тепло, ждем подвоха". Подвох пришел – и теперь улицы заметает так, что за полчаса исчезают следы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во дворах – притихшие машины под мягкими белыми сугробами, будто кто-то нарочно укрыл их ватным одеялом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На проспектах немноголюдно. Те, кто все же вышел, двигаются пригнувшись, словно пробираются сквозь белую пелену. Ветер хлещет по щекам, снег летит в глаза, и люди идут настороженно, сосредоточенно – как будто сам воздух стал вязким.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Иногда можно заметить, как кто-то, едва выйдя из дома, останавливается, морщится от холода, произносит короткое "холодно" и тут же разворачивается обратно – в здание, где тепло.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вечером обещают заморозки. И если утром город только примерял зиму, то к ночи она, похоже, останется здесь надолго.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана на 4-6 ноября 2025 года.

