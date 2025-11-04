#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Статьи

В Астану пришла зима: в столице похолодало и начался снегопад – фоторепортаж

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане смена сезона произошла за одну ночь: вместо дождя и блеска асфальта – сугробы и мороз. 4 ноября 2025 года город проснулся под снегом, улицы опустели, а прохожие спешат обратно в тепло, передает корреспондент Zakon.kz.

Еще вчера город звенел от дождя – асфальт блестел, машины шипели по лужам, а в воздухе пахло сыростью. Но о вчерашнем дне напоминают только замерзшие лужи.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Большую часть ночи шел снег, и утром все переменилось. Прогноз синоптиков сбылся почти до минуты – похолодало резко, без переходов, как будто кто-то щелкнул выключателем осени.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Долгое, почти обманчивое тепло держалось до последнего. Едва ли не каждый день в разговорах мелькало: "Когда уже снег?" – и тут же: "Слишком уж тепло, ждем подвоха". Подвох пришел – и теперь улицы заметает так, что за полчаса исчезают следы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Во дворах – притихшие машины под мягкими белыми сугробами, будто кто-то нарочно укрыл их ватным одеялом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На проспектах немноголюдно. Те, кто все же вышел, двигаются пригнувшись, словно пробираются сквозь белую пелену. Ветер хлещет по щекам, снег летит в глаза, и люди идут настороженно, сосредоточенно – как будто сам воздух стал вязким.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Иногда можно заметить, как кто-то, едва выйдя из дома, останавливается, морщится от холода, произносит короткое "холодно" и тут же разворачивается обратно – в здание, где тепло.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вечером обещают заморозки. И если утром город только примерял зиму, то к ночи она, похоже, останется здесь надолго.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:00
Сильные осадки и мороз: в Алматы резко испортится погода

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана на 4-6 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Непогода в Астане – фоторепортаж
12:00, 05 декабря 2023
Непогода в Астане – фоторепортаж
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
09:28, 11 ноября 2024
10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу
Астану накроет первый снег, Алматы и Шымкент – дожди и тепло до +22°C: прогноз на 1-3 ноября
16:11, 31 октября 2025
Астану накроет первый снег, Алматы и Шымкент – дожди и тепло до +22°C: прогноз на 1-3 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: