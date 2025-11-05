"Особый статус не освобождает от ответственности": суд Астаны прокомментировал дело о нетрезвом вождении судьи

В пресс-службе суда Астаны сегодня, 5 ноября 2025 года, отреагировали на информацию о задержании судьи по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале в среду:

"Судьи Казахстана обладают особым правовым статусом, обеспечивающим их независимость при осуществлении правосудия. Однако этот статус не освобождает их от ответственности за совершение правонарушений. Материалы об административном правонарушении направлены Министерством внутренних дел в Генеральную прокуратуру, которая, в соответствии с установленным порядком, внесет представление в Высший судебный совет для рассмотрения вопроса о привлечении судьи к ответственности".

Отмечается, что вопросы дисциплинарной ответственности, а также кадрового отбора, назначения и освобождения судей от должности находятся в компетенции самостоятельного государственного органа – Высшего судебного совета РК.

"Все необходимые проверки проводятся компетентными органами в строгом соответствии с законодательством. Судебная система Республики Казахстан неизменно придерживается принципов законности, справедливости и равенства всех перед законом, независимо от должности и статуса. Данный случай нарушения судейских обязанностей и закона не останется без надлежащей правовой оценки и соответствующих последствий". Пресс-служба суда Астаны

1 ноября 2025 года в соцсетях появилась информация о задержании судьи межрайонного суда по гражданским делам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (легкая степень опьянения). Отмечалось, что машина была помещена на штрафстоянку, водительских прав у задержанной не оказалось. 4 ноября в МВД информацию подтвердили, раскрыли подробности и добавили, что дело направили в Генпрокуратуру.