Задержание нетрезвой судьи за рулем в Астане: дело отдали Генпрокуратуре

В Министерстве внутренних дел (МВД) 4 ноября 2025 года прокомментировали информацию о задержании в Астане судьи, севшей за руль в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. В публикации было указано, что "под утро в Астане сотрудники полиции задержали судью межрайонного суда по гражданским делам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало легкую степень опьянения. Машина помещена на штрафстоянку, водительских прав у задержанной не оказалось".

В МВД информацию подтвердили.

"1 ноября около 04:30 в Астане, напротив ТРЦ "Хан Шатыр", сотрудники полиции остановили автомобиль Mazda-6, за рулем которого находилась судья межрайонного суда по гражданским делам. В ходе проверки установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также управляла транспортным средством с просроченным водительским удостоверением. Материалы по данному факту направлены в Генеральную прокуратуру для последующего внесения представления в Высший судебный совет о рассмотрении вопроса привлечения судьи к ответственности в установленном законом порядке", – говорится в комментарии ведомства.

