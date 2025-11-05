#Народный юрист
Общество

Новость о ДТП с нетрезвым полицейским прокомментировали в ДП Жетысу: Бывшая сотрудница

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 14:02 Фото: Zakon.kz
В СМИ 5 ноября 2025 года появилась информация о том, что якобы нетрезвая сотрудница следственного отдела Управления полиции Талдыкоргана устроила дорожно-транспортное происшествие (ДТП), после аварии ее уволили, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, авария произошла 2 ноября. В результате пострадала 60-летняя женщина, которую госпитализировали.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу прокомментировали эту новость.

"По предварительным данным, водитель автомашины Toyota, двигаясь на пересечении улиц Мустафа Озтурка и Оракты Батыра города Талдыкоргана, допустила столкновение с автомобилем Aito M9. Водитель, бывшая сотрудница полиции, уволена из органов внутренних дел. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

1 ноября 2025 года появилась информация о задержании в Астане судьи Межрайонного суда по гражданским делам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (легкая степень опьянения). В МВД информацию подтвердили, раскрыли подробности и добавили, что дело направили в Генпрокуратуру. 5 ноября в суде Астаны информацию прокомментировали.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
