Общество

Депутаты придумали, как разработать новые месторождения нефти и газа

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О недрах и недропользовании", направленный на совершенствование недропользования в сфере углеводородов и урана. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил новеллы законопроекта депутат Едил Жанбыршин. Основная цель документа – предоставление приоритетного права на разведку и добычу углеводородов для повышения инвестиционной привлекательности геологоразведки, особенно в малоизученных провинциях, а также защиты интересов государства в урановой отрасли.

Так, для расширения минерально-сырьевой базы и активизации геологоразведочных работ, включая малоизученные, но перспективные территории, предлагается разрешить углубление действующих добычных участков при сохранении общей площади контрактных территорий.

Еще одно нововведение законопроекта – стимулирование разработки трудноизвлекаемых углеводородов, таких как тяжелая и сланцевая нефть, добыча которых требует дорогостоящих технологий и особых экономических условий.

"Депутаты предложили расширить критерии усовершенствованного типового контракта для подобных проектов, поскольку без надлежащих мер поддержки их реализация будет экономически невыгодной. Правительство поддержало эту инициативу. Это позволит в среднесрочной перспективе начать разработку месторождений Сарыбулак в Восточно-Казахстанской области и Карагансай (сланцевая нефть) в Кызылординской области. Совокупные извлекаемые запасы нефти по категориям A, B, C1 + C2 составляют 18,7 млн тонн", – подчеркнул мажилисмен.

В законопроекте предлагается предусмотреть отдельную норму, касающуюся применения методов увеличения нефтеотдачи, и возможность предоставления стимулирующих мер поддержки недропользователям, внедряющим такие технологии.

"По оценкам экспертов, использование современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях Национальной компании "КазМунайГаз" позволит дополнительно извлечь от 14 до 25 млн тонн нефти до 2050 года. Это продлит срок эксплуатации старых месторождений и позволит сохранить рабочие места", – уверен Едил Жанбыршин.

Еще одной важной новеллой является упрощение перехода на условия типового контракта по сложным проектам на газовых и газоконденсатных месторождениях. Это особенно актуально в условиях ограниченных запасов газа и низкой рентабельности таких месторождений.

В частности, предлагается вместо запрета на получение условий по сложному проекту предоставить возможность недропользователям, не выполнившим в период разведки физические работы (бурение), перенести эти обязательства на этапы подготовительных работ или добычи. Это изменение позволит приступить к разработке новых месторождений, таких как Шығыс Муннайбай в Атырауской области, где извлекаемые запасы свободного газа по категориям A, B, C1 + C2 составляют около 14 млрд куб. м.

29 октября 2025 года депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусматривается возможность беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Казахстан.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
