#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

Российскую нефть хотят ввозить в Казахстан без пошлин

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 29 октября 2025 года приняли в работу проект закона, которым предусматривается возможность беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений".

Депутат Мажилиса, председатель Комитета по экологии и природопользованию Едил Жанбыршин отметил, что указанный протокол был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

"В рамках соглашения предусмотрена возможность беспошлиных поставок российских нефтепродуктов, что будет способствовать стабильному обеспечению внутреннего рынка Казахстана необходимыми объемами топлива. В соответствии с согласованным между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации индикативным балансам предусмотрен импорт нефтепродуктов", – сообщил депутат.

Документом также предусматривается продление действующего соглашения до 1 января 2028 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 10:30
Введение моратория на рост цен на топливо объяснил глава МНЭ

28 октября 2025 года вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов рассказал, грозит ли Казахстану дефицит топлива в ближайшее время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Правоохранительные и гражданские органы хотят тестировать на добропорядочность
10:56, 22 января 2025
Правоохранительные и гражданские органы хотят тестировать на добропорядочность
В Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах
10:29, 03 сентября 2025
В Казахстане хотят пересмотреть закон о выборах
Амнистия к 30-летию Конституции коснется более 15 тыс. человек
14:25, 04 июня 2025
Амнистия к 30-летию Конституции коснется более 15 тыс. человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: