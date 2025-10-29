Российскую нефть хотят ввозить в Казахстан без пошлин

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 29 октября 2025 года приняли в работу проект закона, которым предусматривается возможность беспошлинных поставок российских нефтепродуктов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений".

Депутат Мажилиса, председатель Комитета по экологии и природопользованию Едил Жанбыршин отметил, что указанный протокол был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

"В рамках соглашения предусмотрена возможность беспошлиных поставок российских нефтепродуктов, что будет способствовать стабильному обеспечению внутреннего рынка Казахстана необходимыми объемами топлива. В соответствии с согласованным между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации индикативным балансам предусмотрен импорт нефтепродуктов", – сообщил депутат.

Документом также предусматривается продление действующего соглашения до 1 января 2028 года.

