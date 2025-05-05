В Казахстане хотят сократить список поводов для раскрытия банковской тайны

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов на круглом столе в Сенате 5 мая 2025 года рассказал о рисках в случае расширения оснований для раскрытия банковской тайны, передает корреспондент Zakon.kz.

Берик Шолпанкулов говорит, что в свое время с введением данного института банковской тайны повысилось доверие к банкам.

"Люди пошли в банки, и они получили быстрый рост. А сейчас все всё, что хотят, получают, но как Нацбанк мы все-таки хотели бы ограничить это. Если помните, в статье 50 было всего лишь четыре разрешения (на раскрытие банковской тайны. – Прим. ред.), а сейчас 75 разрешений, и их нужно сокращать, потому что доверие к институту может просто исчезнуть", – считает он.

С ним солидарна председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Она считает, что незыблемые границы банковской тайны дадут уверенность гражданам и предпринимателям в сохранности информации об их финансах. По ее словам, эта уверенность позволит повысить доверие к банковской системе и может помочь снизить долю теневой экономики.

"Необходим жесткий пересмотр оснований для раскрытия банковской тайны и усиление положения о банковской тайне. Мы приветствуем предложения Нацбанка, которые внесли такое предложение в один из проектов сопутствующего закона, где хотят закрепить это требование непосредственно в законе о банках. Полагаем, что это правильно, поскольку в текущей редакции проекта содержится 10 страниц исключений из режима банковской тайны, при которых у банка возникает обязанность предоставлять информацию о своих клиентах и их операциях без согласия и ведома клиента", – говорит она.

Эксперт отметила, что "в обществе уже справедливо возникают вопросы об объемах информации, которые банки обязаны передавать налоговым и другим государственным органам, поэтому необходимо еще раз посмотреть основание для раскрытия информации без согласия клиента".

Ранее зампред АРРФР Олжас Кизатов представил новеллы нового закона "О банках и банковской системе". По его словам, документ призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.