#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.53
588.17
6.39
Финансы

В Казахстане хотят сократить список поводов для раскрытия банковской тайны

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 21:39 Фото: pexels
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов на круглом столе в Сенате 5 мая 2025 года рассказал о рисках в случае расширения оснований для раскрытия банковской тайны, передает корреспондент Zakon.kz.

Берик Шолпанкулов говорит, что в свое время с введением данного института банковской тайны повысилось доверие к банкам.

"Люди пошли в банки, и они получили быстрый рост. А сейчас все всё, что хотят, получают, но как Нацбанк мы все-таки хотели бы ограничить это. Если помните, в статье 50 было всего лишь четыре разрешения (на раскрытие банковской тайны. – Прим. ред.), а сейчас 75 разрешений, и их нужно сокращать, потому что доверие к институту может просто исчезнуть", – считает он.

С ним солидарна председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. Она считает, что незыблемые границы банковской тайны дадут уверенность гражданам и предпринимателям в сохранности информации об их финансах. По ее словам, эта уверенность позволит повысить доверие к банковской системе и может помочь снизить долю теневой экономики.

"Необходим жесткий пересмотр оснований для раскрытия банковской тайны и усиление положения о банковской тайне. Мы приветствуем предложения Нацбанка, которые внесли такое предложение в один из проектов сопутствующего закона, где хотят закрепить это требование непосредственно в законе о банках. Полагаем, что это правильно, поскольку в текущей редакции проекта содержится 10 страниц исключений из режима банковской тайны, при которых у банка возникает обязанность предоставлять информацию о своих клиентах и их операциях без согласия и ведома клиента", – говорит она.

Эксперт отметила, что "в обществе уже справедливо возникают вопросы об объемах информации, которые банки обязаны передавать налоговым и другим государственным органам, поэтому необходимо еще раз посмотреть основание для раскрытия информации без согласия клиента".

Ранее зампред АРРФР Олжас Кизатов представил новеллы нового закона "О банках и банковской системе". По его словам, документ призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Процедуру внесудебного банкротства упростили для казахстанцев
Финансы
17:29, Сегодня
Процедуру внесудебного банкротства упростили для казахстанцев
Преобразование микрофинансовых организаций в банки: в АРРФР озвучили решение
Финансы
17:20, Сегодня
Преобразование микрофинансовых организаций в банки: в АРРФР озвучили решение
Обменный курс в апреле: какие валюты выросли более чем на 40 тенге
Финансы
17:15, Сегодня
Обменный курс в апреле: какие валюты выросли более чем на 40 тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: