Как будут работать криптообменники в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов в Мажилисе 5 ноября 2025 года рассказал, как будут работать криптообменники в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день в рамках законопроекта предусмотрено внедрение регуляторной зоны по новым видам активов – цифровым финансовым активам.

"Это системные коины, обеспеченные активами, и цифровые финансовые инструменты, привязанные к реальным активам, которые регулируются по тем же принципам, что и традиционные. Вторая часть – мы открываем криптообменники, которые позволят гражданам покупать и продавать криптоактивы", – отметил Берик Шолпанкулов.

Журналисты уточнили, каким образом это будет работать и по какой модели, или по примеру какой страны.

"Такая модель существует везде. Обычно человек, который хочет купить криптоактив, приходит, например, к криптомату, вставляет свою карту и выбирает актив. Прежде чем совершить покупку, он проходит регистрацию, чтобы открыть криптокошелек, куда будут зачислены средства. Данный обменник предоставляет первичные услуги – по открытию криптокошелька, а также проверку личности и происхождения средств в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов. Если расчет идет по карте – это просто, если наличными – объем покупки будет ограничен. После этого клиент может дать указание перевести средства на свой счет на криптобирже МФЦА", – рассказал спикер.

Он добавил, что после принятия законопроекта участие в таких операциях станет доступно всем гражданам. По словам Шолпанкулова, запуск системы планируется в 2026 году, и тогда криптообменники начнут полноценно работать.

