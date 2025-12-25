#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Общество

Могут ли банки раскрыть банковские счета супругам в случае развода

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 15:06 Фото: pexels
Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената рассказал, когда супруги обязаны раскрывать информацию о счетах в банках, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что часто в случае развода супруги не могут узнать, есть ли у бывшего супруга или супруги счет в банке и сколько там накоплено средств. По их данным, этот вопрос становится принципиальным в случае раздела имущества, и поинтересовались, насколько допустима в этом случае банковская тайна.

"Во-первых, хотелось бы отметить, что это конституционное право каждого гражданина – иметь свой счет и тайну на хранение вкладов", – отметил Берик Шолпанкулов.

Соответствующие договоренности о раскрытии данных о банковских счетах, по его словам, можно прописать в брачном договоре или добиваться уже в последующем через суд.

"Это обращение в рамках суда. Возможно, судебное решение, где они потребуют предоставления той информации для того, чтобы в рамках раздела имущества рассмотреть. Да, через суд (можно будет обязать, чтобы супруги раскрыли эту информацию. – Прим. ред.)", – резюмировал Берик Шолпанкулов.

8 июля 2025 года сообщалось, что Верховный суд Казахстана внес изменения в нормативное постановление, регулирующее порядок рассмотрения дел о расторжении брака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы
13:03, 05 ноября 2025
Средства Нацфонда и золотовалютные резервы могут вложить в криптоактивы
В Казахстане хотят сократить список поводов для раскрытия банковской тайны
21:39, 05 мая 2025
В Казахстане хотят сократить список поводов для раскрытия банковской тайны
Механизм введения собственного стейблкоина озвучили в Нацбанке
11:59, 30 января 2025
Механизм введения собственного стейблкоина озвучили в Нацбанке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: