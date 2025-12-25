Могут ли банки раскрыть банковские счета супругам в случае развода

Заместитель председателя Национального банка Казахстана (НБК) Берик Шолпанкулов в кулуарах Сената рассказал, когда супруги обязаны раскрывать информацию о счетах в банках, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что часто в случае развода супруги не могут узнать, есть ли у бывшего супруга или супруги счет в банке и сколько там накоплено средств. По их данным, этот вопрос становится принципиальным в случае раздела имущества, и поинтересовались, насколько допустима в этом случае банковская тайна.

"Во-первых, хотелось бы отметить, что это конституционное право каждого гражданина – иметь свой счет и тайну на хранение вкладов", – отметил Берик Шолпанкулов.

Соответствующие договоренности о раскрытии данных о банковских счетах, по его словам, можно прописать в брачном договоре или добиваться уже в последующем через суд.

"Это обращение в рамках суда. Возможно, судебное решение, где они потребуют предоставления той информации для того, чтобы в рамках раздела имущества рассмотреть. Да, через суд (можно будет обязать, чтобы супруги раскрыли эту информацию. – Прим. ред.)", – резюмировал Берик Шолпанкулов.

8 июля 2025 года сообщалось, что Верховный суд Казахстана внес изменения в нормативное постановление, регулирующее порядок рассмотрения дел о расторжении брака.