Общество

Правда ли, что инфекционные отделения Казахстана переполнены

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 10:50 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В соцсетях в последние дни появилась информация о том, что инфекционные отделения в городах Казахстана переполнены. На фоне этого Министерство здравоохранения 6 ноября 2025 года опубликовало информацию о ситуации по гриппу и ОРВИ в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за последнюю неделю в стране зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.

"С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что тоже ниже, чем годом ранее (в 1,2 раза). Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет – 750 319 случаев", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, с начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%).

В стационарах страны развернуто 7 222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2 793 пациента, в том числе 2 433 с ОРВИ и 360 с пневмониями.

"Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается – во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", – заявили в Минздраве.

В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.

Эпидемиологическая ситуация в мире

По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа – в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А.

В США активность вирусов остается низкой: на 38-й неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B.

Ранее в Минздраве рассказали, какие меры важно соблюдать, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
