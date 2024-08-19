Правда ли, что лучший боксер Казахстана уходит из сборной

Фото: Instagram/sakenbibosinov

В соцсетях появилась информация, что якобы после увольнения личного тренера Мырзагали Айтжанова лучший боксер Казахстана Сакен Бибосынов уходит из сборной страны. На это спортсмен отреагировал в своем Instagram 18 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: