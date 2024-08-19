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Правда ли, что лучший боксер Казахстана уходит из сборной

Правда ли, что лучший боксер Казахстана уходит из сборной, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:20 Фото: Instagram/sakenbibosinov
В соцсетях появилась информация, что якобы после увольнения личного тренера Мырзагали Айтжанова лучший боксер Казахстана Сакен Бибосынов уходит из сборной страны. На это спортсмен отреагировал в своем Instagram 18 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Комментируя слухи, боксер в Stories написал:

"Боже упаси, сколько в стране разных людей! Что только не делают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова – фейк. Я не бросил бокс".
Правда ли, что лучший боксер Казахстана уходит из сборной, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:20

Фото: Instagram/sakenbibosinov

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14 августа 2024 года стало известно, что тренеры казахстанской мужской сборной по боксу отстранены от работы после провала на Олимпиаде. Сообщалось, что от должности освобождены главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

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