Более 2 млн казахстанцев получили прививку от гриппа

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 19 ноября 2025 года на заседании правительства сообщила о случаях заболевания ОРВИ и гриппом за последнюю неделю, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания ОРВИ и 13 случаев гриппа среди школьников.

"Против гриппа привито 2,1 млн человек, вакцина защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А (H3N2). В связи с сезонным подъемом ОРВИ, гриппа усилена работа организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с обеспечением деятельности фильтр-кабинетов и соблюдением противоэпидемиологического режима", – сказала Альназарова.

Она отметила, что на сегодня порядка 80% пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп получают лечение на амбулаторном уровне.

"Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 995 мобильных бригад, 1792 фильтр-кабинета, в том числе для беременных и детей – 1097. Экстренную медицинскую помощь предоставляют 1618 бригад скорой медицинской помощи", – добавила министр.

