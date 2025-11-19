#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

Более 2 млн казахстанцев получили прививку от гриппа

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 19 ноября 2025 года на заседании правительства сообщила о случаях заболевания ОРВИ и гриппом за последнюю неделю, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, за последнюю неделю в республике зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания ОРВИ и 13 случаев гриппа среди школьников.

"Против гриппа привито 2,1 млн человек, вакцина защищает от штаммов гриппа, актуальных для текущего эпидсезона, в том числе гриппа А (H3N2). В связи с сезонным подъемом ОРВИ, гриппа усилена работа организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с обеспечением деятельности фильтр-кабинетов и соблюдением противоэпидемиологического режима", – сказала Альназарова.

Она отметила, что на сегодня порядка 80% пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп получают лечение на амбулаторном уровне.

"Для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 995 мобильных бригад, 1792 фильтр-кабинета, в том числе для беременных и детей – 1097. Экстренную медицинскую помощь предоставляют 1618 бригад скорой медицинской помощи", – добавила министр.

Ранее мы писали, что более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Рост случаев гриппа и ОРВИ: Бектенов поручил не допускать дефицита лекарств в аптеках
09:49, Сегодня
Рост случаев гриппа и ОРВИ: Бектенов поручил не допускать дефицита лекарств в аптеках
Более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом"
09:39, Сегодня
Более 580 казахстанцев заболели "гонконгским гриппом"
В каком случае медики смогут получить 8,5 млн тенге
11:35, 29 апреля 2025
В каком случае медики смогут получить 8,5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: