Авторам обещают справедливое вознаграждение за использование их контента – Сенат одобрил законопроект

Депутаты Сената 6 ноября 2025 года одобрили поправки в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Сената Жанна Асанова, цель данного закона – совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития креативной экономики, привлечение инвестиций и приведение правового регулирования в данной сфере в соответствие с современными требованиями.

"Законопроект уточняет и развивает нормы, касающиеся авторского права, смежных прав, товарных знаков, патентов и других объектов интеллектуальной собственности. Его положения учитывают международные обязательства Казахстана, включая требования в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также современные тенденции цифровизации и развития креативных индустрий", – сказала Асанова.

Законопроектом уточняются права эфирных и кабельных вещательных организаций на их собственные передачи, включая права на ретрансляцию, что усилит защиту правообладателей и предотвратит несанкционированное использование контента.

Также расширяются возможности доступа граждан с нарушением зрения к произведениям, охраняемым авторским правом. Разрешается распространение, показ и исполнение легально опубликованных произведений в специальных доступных форматах.

Вводится новый механизм ускоренного рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков. В ускоренном порядке предварительная экспертиза будет проводиться в течение 10 рабочих дней, а полная экспертиза – в течение трех месяцев.

Для сравнения: в обычном порядке эти сроки составляли соответственно один и семь месяцев.

Это нововведение значительно ускорит процесс регистрации товарных знаков, что особенно важно для субъектов малого и среднего бизнеса.

"Срок подачи возражений против регистрации товарного знака продлевается с 1 до 2 месяцев, что позволит заинтересованным лицам более качественно подготовить свои правовые аргументы. Уточняются основания для отказа в регистрации товарных знаков, в том числе с учетом места предоставления услуг. Это изменение направлено на повышение правовой определенности и предотвращение споров между участниками рынка. Вводится возможность отказа в выдаче патента на изобретение уже на этапе формальной экспертизы. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок и повысить качество патентов", – отметила депутат.

Кроме того, законом предусмотрены поправки, направленные на обеспечение прозрачности системы коллективного управления правами. Для этого вводится цифровизация данной системы и создание единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами. Это позволит авторам и правообладателям получать справедливое вознаграждение за использование их произведений через механизм коллективного управления.

Также уточняется терминология: понятие "организация по коллективному управлению имущественными правами" заменяется на "организация по коллективному управлению правами".

8 октября 2025 года Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности".