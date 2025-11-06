#Народный юрист
Право

Авторам обещают справедливое вознаграждение за использование их контента – Сенат одобрил законопроект

Авторское право, авторские права, патентное право, патент, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, правообладание, правообладатель, право интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности, нарушение авторских прав, ИС, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:20 Фото: freepik
Депутаты Сената 6 ноября 2025 года одобрили поправки в законодательство по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Сената Жанна Асанова, цель данного закона – совершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития креативной экономики, привлечение инвестиций и приведение правового регулирования в данной сфере в соответствие с современными требованиями.

"Законопроект уточняет и развивает нормы, касающиеся авторского права, смежных прав, товарных знаков, патентов и других объектов интеллектуальной собственности. Его положения учитывают международные обязательства Казахстана, включая требования в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также современные тенденции цифровизации и развития креативных индустрий", – сказала Асанова.

Законопроектом уточняются права эфирных и кабельных вещательных организаций на их собственные передачи, включая права на ретрансляцию, что усилит защиту правообладателей и предотвратит несанкционированное использование контента.

Также расширяются возможности доступа граждан с нарушением зрения к произведениям, охраняемым авторским правом. Разрешается распространение, показ и исполнение легально опубликованных произведений в специальных доступных форматах.

Вводится новый механизм ускоренного рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков. В ускоренном порядке предварительная экспертиза будет проводиться в течение 10 рабочих дней, а полная экспертиза – в течение трех месяцев.

Для сравнения: в обычном порядке эти сроки составляли соответственно один и семь месяцев.

Это нововведение значительно ускорит процесс регистрации товарных знаков, что особенно важно для субъектов малого и среднего бизнеса.

"Срок подачи возражений против регистрации товарного знака продлевается с 1 до 2 месяцев, что позволит заинтересованным лицам более качественно подготовить свои правовые аргументы. Уточняются основания для отказа в регистрации товарных знаков, в том числе с учетом места предоставления услуг. Это изменение направлено на повышение правовой определенности и предотвращение споров между участниками рынка. Вводится возможность отказа в выдаче патента на изобретение уже на этапе формальной экспертизы. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок и повысить качество патентов", – отметила депутат.

Кроме того, законом предусмотрены поправки, направленные на обеспечение прозрачности системы коллективного управления правами. Для этого вводится цифровизация данной системы и создание единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами. Это позволит авторам и правообладателям получать справедливое вознаграждение за использование их произведений через механизм коллективного управления.

Также уточняется терминология: понятие "организация по коллективному управлению имущественными правами" заменяется на "организация по коллективному управлению правами".

8 октября 2025 года Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности".

Азамат Сыздыкбаев
