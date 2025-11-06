"Закон и порядок": правовой квест провели для студентов колледжей в Астане

Молодежный ресурсный центр "Астана жастары" в рамках принципа "Закон и порядок" провел интерактивный командный квест "Город права" в столичном дворце "Жастар", передает официальный сайт городского акимата.

Проект направлен на повышение правовой культуры, развитие гражданской ответственности и формирование активной позиции среди столичной молодежи.

Мероприятие прошло в формате квеста, где участники проходили игровые станции и задания, связанные с правовой тематикой. В нем приняли участие 100 студентов столичных колледжей — каждое учебное заведение представило одну команду из пяти человек.

Фото: акимат Астаны

Участников ждали логические, интеллектуальные и спортивные испытания, связанные с такими актуальными темами, как лудомания, вандализм, буллинг, распространение закладок и наркопрофилактика. В игровом формате молодежь закрепляла знания на практике и училась применять правовые нормы в жизненных ситуациях.

"Это очень полезный проект – мы сдружились командами, узнали многое, и интеллектуальные игры действительно нас сблизили. И главное – здесь подняли важные темы, которые касаются подростков. И это мероприятие помогает противостоять негативным явлениям в современном обществе среди подростков и молодежи столицы", – рассказала участница квеста Раяна.

Участники отметили дружескую атмосферу полезного и актуального мероприятия.

"Мне понравилось, что мы знакомимся, обмениваемся опытом, узнаем новое. Здесь мы дружно раскрыли актуальные темы – закон, право, борьба с наркоманией, лудомания и остальные насущные проблемы общества. Через игры мы побывали в некоторых ситуациях на практике, и это действительно помогает закрепить знания", – поделилась впечатлениями участница и волонтер МРЦ "Астана жастары" Алима.

В завершение мероприятия лучшие команды и участники были награждены памятными призами.

"Наша цель – дать ребятам больше знаний о законе, правах и личной ответственности. Через логические игры и командные задания участники не только узнают больше о важнейших темах, но и закрепляют знания на практике. Это помогает осознать значимость закона и порядка в повседневной жизни. А также повысить уровень правовой грамотности среди столичной молодежи", – отметила специалист молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Алуа Балтабаева.

Проект "Город права" стал эффективной платформой для повышения правовой грамотности и формирования осознанного отношения к нормам закона среди молодежи столицы.