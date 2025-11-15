"Закон и порядок": в столице прошла акция "Правовая аптека"

В столичном ТРЦ "Mega Silk Way" в рамках принципа "Закон и порядок" прошла очередная юридическая акция "Правовая аптека", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Акция организована городской прокуратурой совместно с акиматом Астаны в рамках реализации нарратива "Закон и порядок".

Цель – повышение юридической грамотности населения, разъяснение норм действующего законодательства, оказание помощи в решении правовых вопросов.

Все желающие могли получить бесплатную юридическую помощь, а также консультации по актуальным проблемам, касающимся социальной защиты, предпринимательства, медицины, образования, жилья.

Фото: акимат Астаны

"Мы уже проводили такие акции в крупных торговых центрах и получили хорошие отзывы от жителей нашего города. Здесь задействованы представители Департаментов юстиции, полиции, здравоохранения, образования, налоговой службы. Это очень удобно – есть возможность получить бесплатные консультации, рекомендации по самым актуальным вопросам. Можно подать жалобу или внести свое предложение. Причем проконсультироваться вы можете сразу у нескольких специалистов. Людей приходит очень много, на последней такой акции юридическую помощь получило около 800 человек. Сегодня, думаю, будет больше", — сообщила старший помощник прокурора города Айгерим Умирзакова.

Фото: акимат Астаны

Горожане отмечают, что подобные мероприятия приносят большую пользу населению и на деле помогают в решении их проблемных вопросов.

Фото: акимат Астаны