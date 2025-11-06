#Народный юрист
Общество

В Алматы решен вопрос размещения лошадей на зимний период

Игра, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 14:55 Фото: акимат Алматы
Акимат Алматы обеспечил размещение лошадей, задействованных в обучении верховой езде и иппотерапии, в теплых зимних конюшнях.

После поступивших обращений городская администрация оперативно приняла меры для решения вопроса размещения животных. Лошади переведены в теплые помещения, обеспечены необходимыми условиями и находятся под постоянным контролем.

Фото: акимат Алматы

Акимат продолжает работу по улучшению условий содержания животных, задействованных в спортивных и реабилитационных программах.

Фото: акимат Алматы

Представители иппотерапии поблагодарили городские власти за поддержку и своевременные меры.

"Мы признательны акимату города Алматы за оперативную помощь. Благодаря этому наши лошади в безопасности и смогут продолжить занятия с детьми и людьми, проходящими реабилитацию", – отметила специалист по иппотерапии Елена Сосновская.

Фото: акимат Алматы

Айсулу Омарова
