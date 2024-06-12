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Возвращение лошадей Пржевальского в Казахстан глазами эксперта из Алматы

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00 Фото: Instagram/aigerim.vet
Возвращение лошадей Пржевальского в Казахстан происходило при участии эксперта из Алматы Айгерим Жаксылыккызы, сообщает Zakon.kz.

На днях шесть кобыл и жеребец стали первыми дикими лошадьми в степях Казахстана за последние два века. По убеждению ученых, их предки жили и были одомашнены на казахстанской земле на протяжении тысяч лет. В Казахстан прибыли лошади Пржевальского, которые ранее содержались в зоопарках Праги и Берлина.

Об участии в проекте по реинтродукции лошади Пржевальского рассказала на своей странице в Instagram жительница Алматы, эксперт по ветеринарному законодательству Казахстана Айгерим Жаксылыкызы.

"Я занималась вопросами регистрации необходимых ветеринарных препаратов, лицензирования деятельности по использованию опиоидных и психотропных препаратов, используемых в анестезии диких животных. Работа в команде с профессионалами из Казахстана позволила мне еще больше расширить свои знания в области ветеринарного законодательства нашей страны, которое, к сожалению, имеет множество неучтенных процессов и противоречий. Мы научились находить решения там, где, казалось бы, это невозможно", – поделилась магистр ветеринарных наук.

Участие алматинского эксперта в проекте мирового масштаба стало возможным благодаря руководству Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Айгерим Жаксылыккызы и казахстанские участники проекта, фото: Instagram/aigerim.vet

Лошади, которых привезли в Казахстан, относятся к двум группам, выжившим в зоопарках Мюнхена и Праги. Всего планировали выпустить восемь лошадей, но один конь не смог совершить перелет: он сел прямо перед вылетом.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Фото: Instagram/zoopraha

"У него немного кружилась голова во время возвращения, но сейчас он в порядке. Эти лошади должны стоять во время всего путешествия, им нельзя садиться, поскольку их кровь должна правильно циркулировать. Это 30-часовая дорога и лошади перенесут ее, только если будут стоять все время", – пояснил специалист Пражского зоопарка Филип Машек.
Лошадь Пржевальского, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Фото: Instagram/miroslavbobek

Из других подробностей стало известно, что 4 июня военный самолет с лошадьми Пржевальского вылетел из военного аэродрома Кбели в Праге.

Прага, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Фото: Instagram/24.zdl_praha_kbely

Прага, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Фото: Instagram/24.zdl_praha_kbely

Лошади Пржевальского, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 06:00

Фото: Instagram/24.zdl_praha_kbely

Он приземлился в аэропорту города Аркалык. Далее грузовики с животными отправились в акклиматизационный загон в Алтын Дала.

11 июня Алматинский зоопарк отметил 17-летие знаменитого бегемота Джамбо.

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