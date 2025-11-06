#Народный юрист
Общество

Акмолинская область завершает строительство современной сети сельских медучреждений

Строительство современной сети сельских медучреждений, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 16:36 Фото: управление здравоохранения Акмолинской области
В Акмолинской области выходит на финишную прямую масштабная программа модернизации сельской медицины.

До конца года в регионе будут введены в эксплуатацию оставшиеся объекты здравоохранения – новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, которые обеспечат жителей даже самых отдаленных сел доступной и качественной медицинской помощью.

В целом по области строительство велось сразу по нескольким направлениям. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" предусмотрено возведение 38 объектов первичной медико-санитарной помощи, включая 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий и 3 медицинских пункта. На сегодняшний день 34 из них уже работают, принимая пациентов с первых дней открытия.

Как отметили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, каждый новый объект – это не просто здание, а полноценное медицинское учреждение с современным оборудованием, комфортными условиями для персонала и посетителей. Сейчас завершается строительство последних четырех объектов – в Пятигорске, Жарлыколе, Пригородном и Кировском. После их сдачи сеть первичного звена будет полностью сформирована.

В новых ФАПах и амбулаториях созданы все условия для профилактики, диагностики и лечения. Здесь проводят скрининги, вакцинацию, консультации узких специалистов. Большинство зданий построено с нуля, с соблюдением всех санитарных норм и энергосберегающих технологий.
По словам специалистов ведомства, медицинская инфраструктура в селах региона приближается по уровню к городской. Пациенты получают услуги на месте, а фельдшеры и врачи – удобные рабочие кабинеты, современные приборы и связь с районными центрами. Это шаг к тому, чтобы медицина на селе стала по-настоящему современной.

Вторая крупная часть проекта – модернизация межрайонных больниц. В Атбасарской больнице уже завершены основные ремонтные работы, готовится пристройка под магнитно-резонансный томограф. Для пациентов пяти районов это значимое событие: впервые диагностика такого уровня станет доступна без поездок в столицу.

В Степногорской многопрофильной больнице обновляются операционные и реанимационные блоки, отделения терапии, акушерства и гинекологии. В учреждениях активно внедряется новая техника – компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографические установки, цифровые рентгенсистемы и эндоскопические комплексы.

Фото: Управление здравоохранения Акмолинской области

В Управлении здравоохранения подчеркивают, что каждый тенге, вложенный в обновление медицинской инфраструктуры, работает на качество жизни. Главное – чтобы люди ощутили результат: удобство, скорость обследования, внимательное отношение. Поэтому особое внимание уделяется подготовке кадров и оснащению учреждений.

Только за этот год в Атбасарскую межрайонную больницу прибыли 12 врачей, в том числе специалисты редких направлений – реабилитологи, эндокринологи, анестезиологи. Все они обеспечены жильем и получили социальную поддержку. В Степногорске начали работу четыре врача узкого профиля, которым также оплачивается арендное жилье.

В управлении отмечают, что создаются не просто новые кабинеты, а среда, в которой врачи хотят работать, а пациенты чувствуют заботу. Программа модернизации дала импульс и кадровому обновлению: в регион идут молодые специалисты, возвращаются выпускники медицинских вузов.
Среди завершенных проектов года – новая районная больница с поликлиникой в Степняке, врачебная амбулатория в Максимовке, фельдшерско-акушерский пункт в Новосельском Атбасарского района и амбулатория в Тургайском сельском округе Ерейментауского района.

Одновременно ведется строительство новой многопрофильной областной больницы на 630 коек в Кокшетау и современного медицинского комплекса в городе Косшы. В обоих объектах завершаются внутренние отделочные и фасадные работы, установка оборудования и благоустройство территории.
Главный результат, как подчеркивают в Управлении здравоохранения, заключается в уверенности людей, что качественная медицина стала ближе. В селах, где раньше не было даже фельдшерского пункта, теперь работают современные кабинеты, лаборатории и телемедицина. Это и есть практическое воплощение национальных реформ, направленных на улучшение качества жизни казахстанцев.

Фото: Управление здравоохранения Акмолинской области

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
