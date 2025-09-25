Казахстанец получил гражданство России, но не уведомил власти РК: что решил суд

Фото: gov.kz

В Жамбылской области рассмотрено дело в отношении мужчины, который получил гражданство России, но не уведомил об этом соответствующие органы Казахстана. Подробности накануне, 24 сентября 2025 года, раскрыли в областном суде, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 496 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве") КоАП РК было рассмотрено в суде района Турара Рыскулова. "В апреле 2025 года сотрудниками полиции района выявлено, что К. получил гражданство и паспорт Российской Федерации. Вместе с тем в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правонарушитель не сообщил в соответствующие органы о факте приобретения иностранного гражданства. В судебном заседании гражданин К. вину признал и пояснил, что при получении гражданства РФ ему не было разъяснено о необходимости сдать паспорт и удостоверение личности Республики Казахстан". Пресс-служба суда района Турара Рыскулова Отмечается, что санкция ч. 2 ст. 496 КоАП РК предусматривает штраф в размере 100 МРП либо административное выдворение за пределы РК. "Постановлением суда К. признан виновным по ч. 2 ст. 496 КоАП РК, и ему назначен штраф в размере 393 тыс. тенге". Пресс-служба суда района Турара Рыскулова Постановление вступило в законную силу. Материал по теме КНБ напомнил казахстанцам о наказании за двойное гражданство Отметим, что, согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В случае принятия гражданства другого государства лицо обязано в установленные сроки – 30 дней – уведомить органы миграционной службы и зарегистрировать утрату гражданства РК.

