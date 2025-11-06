В Алматы осудили водителя фуры, насмерть сбившего первоклассницу
Как пишет 6 ноября телеканал "КТК", трагедия произошла в апреле этого года на глазах у матери девочки.
По данным следствия, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, когда автобус, не уступивший ей дорогу, вынудил ее сделать шаг назад. В этот момент на нее наехала фура. От полученных травм ребенок погиб на месте.
За рулем грузовика находился 66-летний мужчина. На суде он утверждал, что не видел ребенка из-за "слепой зоны". Однако суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима. Также водителю запретили управлять транспортом в течение пяти лет.
Водитель автобуса, не пропустивший девочку, отделался административным штрафом.
