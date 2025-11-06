#Народный юрист
Общество

В Алматы осудили водителя фуры, насмерть сбившего первоклассницу

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 01:12 Фото: Zakon.kz
Суд Алматы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы водителя грузовика, по вине которого погибла семилетняя Айзере Ибраева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 ноября телеканал "КТК", трагедия произошла в апреле этого года на глазах у матери девочки.

По данным следствия, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, когда автобус, не уступивший ей дорогу, вынудил ее сделать шаг назад. В этот момент на нее наехала фура. От полученных травм ребенок погиб на месте.

За рулем грузовика находился 66-летний мужчина. На суде он утверждал, что не видел ребенка из-за "слепой зоны". Однако суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима. Также водителю запретили управлять транспортом в течение пяти лет.

Водитель автобуса, не пропустивший девочку, отделался административным штрафом.

Ранее сообщалось о другом приговоре. На 10 лет посадили казахстанца за попытку убить бывшую жену.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
