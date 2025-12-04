Убил уборщицу ради телефона: в Шымкенте осудили подростка
Как установил суд, 21 июля 2025 года подросток разместил в Telegram объявление о поиске девушки для уборки дома. На предложение откликнулась потерпевшая, которая выполнила работу и потребовала оговоренную оплату. По данным следствия, не собираясь платить, обвиняемый совершил ее убийство и похитил мобильный телефон.
Вина подсудимого подтверждается его собственными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, а также заключениями экспертиз и вещественными доказательствами, отметили в суде.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – несовершеннолетний возраст обвиняемого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
С учетом норм УК, предусматривающих ограничение максимального срока для несовершеннолетних, суд назначил наказание в пределах 7 лет 6 месяцев, что составляет 3/4 максимально возможного срока.
Отбывать наказание он будет в учреждениях УИС средней безопасности, предназначенных для несовершеннолетних.
Приговор не вступил в законную силу.
