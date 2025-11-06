Ударил ножом 9 раз, чтобы "напугать": на 10 лет посадили казахстанца за попытку убить бывшую жену

В уголовном суде Акмолинской области мужчину осудили за попытку убить бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на работу, чтобы поговорить.

"После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину, нанес еще удары ножом. После, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес девять ножевых ранений. На улице подсудимого задержали очевидцы и передали сотрудникам полиции", – сообщили в суде.

Экспертиза выявила, что мужчина является наркозависимым и нуждается в лечении. В суде он вину в покушении на убийство не признал, заявив, что хотел напугать бывшую супругу.

Приговором суда подсудимому назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

30 октября в ЗКО вынесли приговор мужчине, который жестоко убил бывшую жену и покушался на брата.