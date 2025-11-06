#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.94
602.79
6.45
Общество

Ударил ножом 9 раз, чтобы "напугать": на 10 лет посадили казахстанца за попытку убить бывшую жену

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 15:18 Фото: pixabay
В уголовном суде Акмолинской области мужчину осудили за попытку убить бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на работу, чтобы поговорить.

"После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину, нанес еще удары ножом. После, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес девять ножевых ранений. На улице подсудимого задержали очевидцы и передали сотрудникам полиции", – сообщили в суде.

Экспертиза выявила, что мужчина является наркозависимым и нуждается в лечении. В суде он вину в покушении на убийство не признал, заявив, что хотел напугать бывшую супругу.

Приговором суда подсудимому назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания.

Приговор суда не вступил в законную силу.

30 октября в ЗКО вынесли приговор мужчине, который жестоко убил бывшую жену и покушался на брата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
13:30, 21 августа 2025
Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
В Шымкенте мужчину осудили на 9 лет за убийство жены в первую брачную ночь
19:39, 22 мая 2023
В Шымкенте мужчину осудили на 9 лет за убийство жены в первую брачную ночь
Суд присяжных признал казахстанца виновным в изготовлении наркотиков: его посадили на 14 лет
16:50, 01 марта 2024
Суд присяжных признал казахстанца виновным в изготовлении наркотиков: его посадили на 14 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: