Общество

Власти Алматинской области прокомментировали ситуацию по сибирской язве в селе Байсерке

лаборант, сибирская язва, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 11:50 Фото: pixabay
В селе Байсерке Байсеркинского сельского округа Илийского района Алматинской области расположено одно из захоронений сибирской язвы. Указанное захоронение находится на земельном участке в частной собственности на территории ТОО "Транспетролеум".

Согласно архивным данным, в 1958 году был захоронен один крупный рогатый скот, а в 1968 году – две лошади.

Вокруг данного объекта установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров. Эта зона охватывает часть территории села Байсерке, а также некоторые земельные участки соседнего села Киши Байсерке Талгарского района.

Вопросы переселения или сноса жилых домов и других объектов, находящихся в санитарно-защитной зоне, не рассматриваются. В настоящее время для местного населения угрозы нет.

Для всестороннего изучения вопроса и определения необходимых мер распоряжением акима Илийского района от 6 октября 2025 года № 8 создана рабочая группа.

Председателем рабочей группы является заместитель акима района. В состав группы вошли представители районной ветеринарной инспекции, ветеринарного отдела, отдела санитарно-эпидемиологического контроля, отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также научные консультанты ТОО "Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт", представители акимата сельского округа и активисты села.

В настоящее время рабочая группа совместно с научными специалистами проводит исследовательские работы.

Рабочая группа провела два заседания, на которых были подготовлены предложения по уточнению точного местоположения захоронения, корректировке санитарно-защитной зоны и обеспечению мер безопасности.

Архивные документы и собранные данные анализируются. Окончательное решение по захоронению и его санитарно-защитной зоне будет принято в течение ближайшего месяца на итоговом заседании рабочей группы, по результатам которого будут определены необходимые меры.

Кроме того, в решение акима Илийского района от 8 апреля 2016 года "Об определении мест захоронений сибирской язвы на территории района" будут внесены соответствующие изменения.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
