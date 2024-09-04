Введут ли карантин в селе Алматинской области из-за случаев подозрения на сибирскую язву
Фото: Zakon.kz
После того, как в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области выявили четыре случая подозрения на сибирскую язву, у многих возник вопрос: "А введут ли там карантин?". На него ответили в областном акимате, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что в связи с выявлением случаев подозрения на сибирскую язву на территории Уйгурского района введены ограничительные меры ветеринарно-санитарного характера.
"Карантин не объявляется", – заявили 4 сентября 2024 года в пресс-службе акимата Алматинской области.
Как отметили в областном акимате, в целях предотвращения распространения инфекции установлены ограничения на вывоз скота и продукции животного происхождения.
"Ограничения на передвижение граждан отсутствуют, так как сибирская язва не передается от человека к человеку".Пресс-служба акимата Алматинской области
Четыре случая с подозрением на сибирскую язву были зафиксированы в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района Алматинской области 1 сентября 2024 года. Подробнее о том, что там произошло, какие меры приняты и о состоянии пациентов можете узнать по ссылке.
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