Туман, снег и дождь: прогноз погоды на 9 ноября по Казахстану

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по территории страны на воскресенье, 9 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу метеорологов, с приходом активного Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидаются осадки – дождь и снег.

"На севере и северо-западе осадки временами будут сильные. В этих же регионах, а также на востоке и в центре страны возможны гололед и метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На юге и юго-востоке Казахстана под влиянием антициклона будет сухая погода без осадков.

Кроме того, по всей республике прогнозируются усиление ветра и туман.

Ранее синоптики подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 8, 9 и 10 ноября 2025 года. Если в Астане с каждым днем будет холодать, то в Алматы и Шымкенте, напротив, ожидается потепление.