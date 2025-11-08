#Народный юрист
Общество

Туман, снег и дождь: прогноз погоды на 9 ноября по Казахстану

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по территории страны на воскресенье, 9 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному релизу метеорологов, с приходом активного Атлантического циклона на большей части Казахстана ожидаются осадки – дождь и снег.

"На севере и северо-западе осадки временами будут сильные. В этих же регионах, а также на востоке и в центре страны возможны гололед и метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На юге и юго-востоке Казахстана под влиянием антициклона будет сухая погода без осадков.

Кроме того, по всей республике прогнозируются усиление ветра и туман.

МЧС Казахстана ввело запрет движения в двух областях из‑за метели

Ранее синоптики подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 8, 9 и 10 ноября 2025 года. Если в Астане с каждым днем будет холодать, то в Алматы и Шымкенте, напротив, ожидается потепление.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
