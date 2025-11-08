#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Советы

МЧС Казахстана ввело запрет движения в двух областях из‑за метели

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступили с важным заявлением по ограничениям движения в двух областях Казахстана. Это связано с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, 8 ноября 2025 года с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, верховой снег, ограничение видимости 20 м., местами 0) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

  • Акмолинская область: а/д "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – гр. РФ" (км 16-200);
  • Павлодарская область: а/д "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – гр. РФ" (200-254 км).

Специалисты также напоминают о соблюдении Правил дорожного движения:

"Будьте внимательны на дорогах и планируйте поездки с учетом погодных условий".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 13:35
В выходные Астану накроют снег и гололед, а в Алматы и Шымкент вернется тепло

Кроме того, с прогнозом погоды по стране на 8, 9 и 10 ноября 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения из-за погодных условий
04:56, 11 ноября 2024
В одной из областей Казахстана ввели ограничения движения из-за погодных условий
В двух регионах Казахстана ограничили автомобильное движение
10:18, 02 марта 2025
В двух регионах Казахстана ограничили автомобильное движение
В двух областях ограничили движение на автодорогах из-за сильной метели
23:02, 03 марта 2025
В двух областях ограничили движение на автодорогах из-за сильной метели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: