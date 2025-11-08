МЧС Казахстана ввело запрет движения в двух областях из‑за метели
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступили с важным заявлением по ограничениям движения в двух областях Казахстана. Это связано с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным ведомства, 8 ноября 2025 года с 14:00 в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, верховой снег, ограничение видимости 20 м., местами 0) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:
- Акмолинская область: а/д "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – гр. РФ" (км 16-200);
- Павлодарская область: а/д "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – гр. РФ" (200-254 км).
Специалисты также напоминают о соблюдении Правил дорожного движения:
"Будьте внимательны на дорогах и планируйте поездки с учетом погодных условий".
Кроме того, с прогнозом погоды по стране на 8, 9 и 10 ноября 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.
