Туманы накроют Казахстан: о погоде на 21 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 21 ноября 2025 года. По данным метеорологов, по стране будет туманно, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода.

Так, по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"На севере страны прогнозируются сильные осадки. В северных, восточных регионах возможна низовая метель, а на севере, востоке и в центральной части – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на юге, юго-востоке и юго-западе страны под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

Кроме того, по всей территории республики прогнозируются туманы, а на севере, северо-западе и востоке усиление ветра.

Ранее мы рассказывали, что, пока Астану мороз проверяет на прочность, в Алматы и Шымкенте по-прежнему сохраняется осеннее тепло. Прогноз по трем городам можно прочитать по этой ссылке.