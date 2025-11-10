#Народный юрист
Общество

Стала известна зарплата работников главной психиатрической больницы Казахстана

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о зарплате работников Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением, передает корреспондент Zakon.kz.

Учреждение расположено в Алматинской области и является единственным центром, куда по решению суда направляются лица с психическими расстройствами, совершившие общественно опасные деяния, для прохождения принудительного лечения.

"Согласно данным Министерства здравоохранения, с ноября 2022 года всем сотрудникам больницы, помимо доплат за вредные условия труда, выплачивается надбавка в размере 200% от базового оклада за особые условия работы", – говорится в ответе.

Средняя заработная плата врача – около 605 000 тенге, среднего медицинского персонала – 320 000 тенге, санитаров – 220 000 тенге.

"Вопросы дальнейшего повышения заработной платы сотрудников будут рассмотрены в рамках совершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, с учетом доходной части бюджета", – добавил Бектенов.

В январе 2025 года были обновлены стандарты оказания психиатрической помощи.

Азамат Сыздыкбаев
Последние
Популярные
