Стандарт оказания психиатрической помощи обновили в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 27 декабря 2024 года утвердила в новой редакции стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК, сообщает Zakon.kz.

К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:

на районном уровне:

врачебная амбулатория;

центр первичной медико-санитарной помощи;

районная поликлиника;

номерная районная поликлиника;

районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;

на городском уровне:

врачебная амбулатория;

центр первичной медико-санитарной помощи;

городская поликлиника;

первичный центр психического здоровья (далее — ПЦПЗ);

центр психического здоровья (далее — ЦПЗ);

многопрофильная городская больница;

на областном уровне:

ЦПЗ;

многопрофильная областная больница;

республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).

Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.

В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения:

стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации);

реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);

отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;

стационарозамещающие подразделения;

подразделения, оказывающие помощь на дому;

подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;

скорая специализированная психиатрическая помощь;

кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;

кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (далее — кабинет ПТАО);

центр временной адаптации и детоксикации (далее — ЦВАД);

общеклинический отдел;

диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);

психологическая лаборатория;

информационно-аналитический мониторинговый центр;

оперативное подразделение по координации превенции суицидов;

структурные подразделения, соответствующие задачам организации, а также подразделения необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

Стандарт определяет основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранений,оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.

В частности, сказано, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике, не имеющей в своем составе кабинет психического здоровья (КПЗ) или ПЦПЗ, предусматривает следующие задачи:

выявление лиц с ППР и, при наличии оснований, направление их в КПЗ, ПЦПЗ либо в ЦПЗ;

диагностику и лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10), входящие в компетенцию врача ПМСП;

диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку и/или имеющим риск суицидального поведения;

первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.

Медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая в стационарных отделениях предусматривает:

предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;

вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;

реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;

реализацию мероприятий по снижению общественно-опасных действий лиц с ППР;

реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;

достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;

трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;

достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;

обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;

анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.

Стандартом установлены следующие основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения:

направление врача психиатрического профиля;

постановление, решение, определение судебно-следственных органов;

направление военно-врачебной комиссии;

письменное заявление самого лица, при наличии показаний;

решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;

решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.

Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.

Госпитализация осуществляется добровольно или принудительно.

Показаниями для стационарного лечения являются:

добровольно:

необходимость активной терапии лиц с ППР, в том числе вызванным употреблением ПАВ, требующее круглосуточного наблюдения;

проведение обследований и экспертиз, требующих круглосуточного стационарного наблюдения.

принудительно:

при выявлении признаков, предусмотренных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 137 Кодекса.

Противопоказаниями для госпитализации могут быть:

наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;

инфекционные заболевания в период эпидемиологической опасности.

Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванные употреблением ПАВ:

медицинские противопоказания в соответствии с установленным Перечнем, утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020 "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья;

дети и подростки до 18 лет;

беременные женщины;

женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и не лишенные в установленном порядке родительских прав;

острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;

наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;

невозможность самостоятельного обслуживания.

Кроме того, стандарт устанавливает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами в виде скорой медико-социальной помощи, а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья.

Стандарт содержит порядок оказания медико-социальной помощив области психического здоровья при суицидальном поведении.

В частности, говорится, что при выявлении участковым врачом или врачом общей практики ПМСП или врачом психиатром лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или при направлении психологами, осуществляются следующие мероприятия:

оценка риска совершения суицида;

определение плана наблюдения и лечения;

оформление медицинской документации;

сообщает о данном случае в ОП.

Для несовершеннолетних, перед проведением обследования для оценки риска совершения суицида, необходимо получение разрешения законных представителей.

Разрешение законных представителей на проведение обследования для оценки риска совершения суицида детям, не достигшим 16-летнего возраста оформляется в письменном виде в произвольной форме и остается в медицинской документации. Однако, в случае невозможности получить разрешение, оценка риска проводится без их согласия.

При отказе и отсутствии показаний для проведения обследования без согласия, указанных в статье 137 Кодекса ограничивается:

оказанием несовершеннолетнему эмоциональной поддержки;

предоставлением несовершеннолетнему памятки с контактами организаций и/или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.

К предрасполагающим факторам риска совершения суицида относятся: состояние самого организма, тип нервной системы, его наследственные данные, резистентность организма, конституция (генетические, биологические особенности организма, семейная история самоубийств, проблемы психического здоровья, употребление и (или) злоупотребление психоактивными веществами, детская травма (психологическая).

Оценка риска совершения суицида проводится в три этапа:

определение необходимости проведения оценки риска совершения суицида;

определение факторов риска совершения суицида, с оценкой предрасполагающих, усиливающих и защитных факторов;

определение степени риска совершения суицида.

При оценке психического состояния обращается внимание на:

общий вид и поведение (оценка психомоторного состояния и функции волевой сферы - возбуждение, ступор, стереотипии, навязчивые действия, импульсивные поступки);

(оценка психомоторного состояния и функции волевой сферы - возбуждение, ступор, стереотипии, навязчивые действия, импульсивные поступки); эмоциональное состояние (оценка тревоги, страхов, беспокойства, напряжения); снижение настроения (от нормальной грусти, через субклиническую депрессию до депрессии), повышение настроения (от эйфории, через гипоманию до мании), смешанные состояния (одновременно депрессивные и маниакальные симптомы), гнев, злость, равнодушие; адекватность эмоций на ситуации;

(оценка тревоги, страхов, беспокойства, напряжения); снижение настроения (от нормальной грусти, через субклиническую депрессию до депрессии), повышение настроения (от эйфории, через гипоманию до мании), смешанные состояния (одновременно депрессивные и маниакальные симптомы), гнев, злость, равнодушие; адекватность эмоций на ситуации; мышление (нарушение формы мышления - ускорение или замедление его темпа (чрезмерная мелочность), задержка (внезапное затруднение движения мыслей, мышления), рассеянность или расщепление, персеверации (стереотипное повторение), обсессии (навязчивые мысли); нарушение мышления по содержанию - идеи);

(нарушение формы мышления - ускорение или замедление его темпа (чрезмерная мелочность), задержка (внезапное затруднение движения мыслей, мышления), рассеянность или расщепление, персеверации (стереотипное повторение), обсессии (навязчивые мысли); нарушение мышления по содержанию - идеи); восприятие (нарушения - галлюцинации (восприятие несуществующих объектов)), иллюзии (искаженное восприятие существующих объектов);

(нарушения - галлюцинации (восприятие несуществующих объектов)), иллюзии (искаженное восприятие существующих объектов); высшие функции познания: память, способность к адекватной оценке реальности, к абстрактному мышлению и самосознанию (саморефлексии), а также к контролю собственных влечений (агрессивных, сексуальных).

Ведение пациента с риском суицидального поведения включают в себя:

установление и поддержание доверительного взаимоотношения с пациентом;

обеспечение безопасности пациента;

определение параметров и плана лечения;

содействие приверженности к лечению.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.