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Право

Стандарт оказания психиатрической помощи обновили в Казахстане

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 08:49 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 27 декабря 2024 года утвердила в новой редакции стандарт организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению РК, сообщает Zakon.kz.

К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:

на районном уровне:

  • врачебная амбулатория;
  • центр первичной медико-санитарной помощи;
  • районная поликлиника;
  • номерная районная поликлиника;
  • районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;

на городском уровне:

  • врачебная амбулатория;
  • центр первичной медико-санитарной помощи;
  • городская поликлиника;
  • первичный центр психического здоровья (далее — ПЦПЗ);
  • центр психического здоровья (далее — ЦПЗ);
  • многопрофильная городская больница;

на областном уровне:

  • ЦПЗ;
  • многопрофильная областная больница;

республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).

Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.

В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения:

  • стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации);
  • реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
  • отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;
  • стационарозамещающие подразделения;
  • подразделения, оказывающие помощь на дому;
  • подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;
  • скорая специализированная психиатрическая помощь;
  • кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;
  • кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (далее — кабинет ПТАО);
  • центр временной адаптации и детоксикации (далее — ЦВАД);
  • общеклинический отдел;
  • диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
  • психологическая лаборатория;
  • информационно-аналитический мониторинговый центр;
  • оперативное подразделение по координации превенции суицидов;
  • структурные подразделения, соответствующие задачам организации, а также подразделения необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.

Стандарт определяет основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранений,оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.

В частности, сказано, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике, не имеющей в своем составе кабинет психического здоровья (КПЗ) или ПЦПЗ, предусматривает следующие задачи:

  • выявление лиц с ППР и, при наличии оснований, направление их в КПЗ, ПЦПЗ либо в ЦПЗ;
  • диагностику и лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10), входящие в компетенцию врача ПМСП;
  • диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку и/или имеющим риск суицидального поведения;
  • первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.

Медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая в стационарных отделениях предусматривает:

  • предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
  • вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;
  • реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;
  • реализацию мероприятий по снижению общественно-опасных действий лиц с ППР;
  • реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;
  • достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;
  • трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;
  • достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;
  • обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;
  • анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.

Стандартом установлены следующие основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения:

  • направление врача психиатрического профиля;
  • постановление, решение, определение судебно-следственных органов;
  • направление военно-врачебной комиссии;
  • письменное заявление самого лица, при наличии показаний;
  • решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;
  • решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.

Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.

Госпитализация осуществляется добровольно или принудительно.

Показаниями для стационарного лечения являются:

добровольно:

  • необходимость активной терапии лиц с ППР, в том числе вызванным употреблением ПАВ, требующее круглосуточного наблюдения;
  • проведение обследований и экспертиз, требующих круглосуточного стационарного наблюдения.

принудительно:

  • при выявлении признаков, предусмотренных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 137 Кодекса.

Противопоказаниями для госпитализации могут быть:

  • наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
  • инфекционные заболевания в период эпидемиологической опасности.

Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванные употреблением ПАВ:

  • медицинские противопоказания в соответствии с установленным Перечнем, утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020 "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья;
  • дети и подростки до 18 лет;
  • беременные женщины;
  • женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и не лишенные в установленном порядке родительских прав;
  • острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;
  • наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
  • невозможность самостоятельного обслуживания.

Кроме того, стандарт устанавливает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами в виде скорой медико-социальной помощи,  а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья.

Стандарт содержит порядок оказания медико-социальной помощив области психического здоровья при суицидальном поведении.

В частности, говорится, что при выявлении участковым врачом или врачом общей практики ПМСП или врачом психиатром лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или при направлении психологами, осуществляются следующие мероприятия:

  • оценка риска совершения суицида;
  • определение плана наблюдения и лечения;
  • оформление медицинской документации;
  • сообщает о данном случае в ОП.

Для несовершеннолетних, перед проведением обследования для оценки риска совершения суицида, необходимо получение разрешения законных представителей.

Разрешение законных представителей на проведение обследования для оценки риска совершения суицида детям, не достигшим 16-летнего возраста оформляется в письменном виде в произвольной форме и остается в медицинской документации. Однако, в случае невозможности получить разрешение, оценка риска проводится без их согласия.

При отказе и отсутствии показаний для проведения обследования без согласия, указанных в статье 137 Кодекса ограничивается:

  • оказанием несовершеннолетнему эмоциональной поддержки;
  • предоставлением несовершеннолетнему памятки с контактами организаций и/или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.

К предрасполагающим факторам риска совершения суицида относятся: состояние самого организма, тип нервной системы, его наследственные данные, резистентность организма, конституция (генетические, биологические особенности организма, семейная история самоубийств, проблемы психического здоровья, употребление и (или) злоупотребление психоактивными веществами, детская травма (психологическая).

Оценка риска совершения суицида проводится в три этапа:

  • определение необходимости проведения оценки риска совершения суицида;
  • определение факторов риска совершения суицида, с оценкой предрасполагающих, усиливающих и защитных факторов;
  • определение степени риска совершения суицида.

При оценке психического состояния обращается внимание на:

  • общий вид и поведение (оценка психомоторного состояния и функции волевой сферы - возбуждение, ступор, стереотипии, навязчивые действия, импульсивные поступки);
  • эмоциональное состояние (оценка тревоги, страхов, беспокойства, напряжения); снижение настроения (от нормальной грусти, через субклиническую депрессию до депрессии), повышение настроения (от эйфории, через гипоманию до мании), смешанные состояния (одновременно депрессивные и маниакальные симптомы), гнев, злость, равнодушие; адекватность эмоций на ситуации;
  • мышление (нарушение формы мышления - ускорение или замедление его темпа (чрезмерная мелочность), задержка (внезапное затруднение движения мыслей, мышления), рассеянность или расщепление, персеверации (стереотипное повторение), обсессии (навязчивые мысли); нарушение мышления по содержанию - идеи);
  • восприятие (нарушения - галлюцинации (восприятие несуществующих объектов)), иллюзии (искаженное восприятие существующих объектов);
  • высшие функции познания: память, способность к адекватной оценке реальности, к абстрактному мышлению и самосознанию (саморефлексии), а также к контролю собственных влечений (агрессивных, сексуальных).

Ведение пациента с риском суицидального поведения включают в себя:

  • установление и поддержание доверительного взаимоотношения с пациентом;
  • обеспечение безопасности пациента;
  • определение параметров и плана лечения;
  • содействие приверженности к лечению.

Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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