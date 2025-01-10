Стандарт оказания психиатрической помощи обновили в Казахстане
К организациям, оказывающим медико-социальную помощь в области психического здоровья, относятся:
на районном уровне:
- врачебная амбулатория;
- центр первичной медико-санитарной помощи;
- районная поликлиника;
- номерная районная поликлиника;
- районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения;
на городском уровне:
- врачебная амбулатория;
- центр первичной медико-санитарной помощи;
- городская поликлиника;
- первичный центр психического здоровья (далее — ПЦПЗ);
- центр психического здоровья (далее — ЦПЗ);
- многопрофильная городская больница;
на областном уровне:
- ЦПЗ;
- многопрофильная областная больница;
республиканский научно-практический центр психического здоровья (РНПЦПЗ) и психиатрическая организация специализированного типа с интенсивным наблюдением (ПОСТИН).
Негосударственный сектор здравоохранения, оказывающий медико-социальную помощь в области психического здоровья, состоит из организаций здравоохранения, основанных на праве частной собственности, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.
В организации, оказывающей медико-социальную помощь в области психического здоровья, создаются структурные подразделения:
- стационарные клинические отделения (профильность которых определяется по возрасту, виду оказываемой помощи, гендеру, клиническим проявлениям психических, поведенческих расстройств (заболеваний) и нозологическим группам, по принципу добровольности и принудительности госпитализации);
- реабилитационные подразделения (в структуре которых создаются лечебно-трудовые мастерские, учебные классы, студии, спортивные секции, подсобные хозяйства и другое);
- отделение (палата) реанимации и (или) интенсивной терапии;
- стационарозамещающие подразделения;
- подразделения, оказывающие помощь на дому;
- подразделения для оказания дистанционных медицинских услуг;
- скорая специализированная психиатрическая помощь;
- кабинет круглосуточного освидетельствования для установления факта употребления ПАВ и состояния опьянения;
- кабинет предоставления поддерживающей терапии агонистами опиоидов (далее — кабинет ПТАО);
- центр временной адаптации и детоксикации (далее — ЦВАД);
- общеклинический отдел;
- диагностические подразделения (лабораторные, инструментальные);
- психологическая лаборатория;
- информационно-аналитический мониторинговый центр;
- оперативное подразделение по координации превенции суицидов;
- структурные подразделения, соответствующие задачам организации, а также подразделения необходимые для обеспечения жизнедеятельности организации.
Стандарт определяет основные задачи и направления деятельности организаций здравоохранений,оказывающих медико-социальную помощь в области психического здоровья.
В частности, сказано, что медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая во врачебной амбулатории, центре первичной медико-санитарной помощи, районной поликлинике, номерной районной поликлинике, городской поликлинике, не имеющей в своем составе кабинет психического здоровья (КПЗ) или ПЦПЗ, предусматривает следующие задачи:
- выявление лиц с ППР и, при наличии оснований, направление их в КПЗ, ПЦПЗ либо в ЦПЗ;
- диагностику и лечение лиц с диагнозами ППР по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра (МКБ-10), входящие в компетенцию врача ПМСП;
- диагностика заболеваний, лечение лиц, совершивших суицидальную попытку и/или имеющим риск суицидального поведения;
- первичная профилактика ППР среди населения с формированием групп риска развития ППР.
Медико-социальная помощь лицам с ППР, оказываемая в стационарных отделениях предусматривает:
- предоставление специализированной психиатрической (наркологической, психотерапевтической, медико-психологической и медико-социальной) помощи населению в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
- вторичную и третичную профилактику заболеваний ППР;
- реализацию мероприятий по снижению социальной стигматизации и дискриминации лиц с ППР;
- реализацию мероприятий по снижению общественно-опасных действий лиц с ППР;
- реализацию мероприятий информационно-пропагандистского характера по повышению информированности населения по вопросам психического здоровья;
- достижение терапевтической ремиссии для проведения трудовой терапии и ресоциализации лиц, страдающих ППР;
- трудовую терапию и ресоциализацию лиц с ППР;
- достижение длительной и устойчивой ремиссии, мотивация на противорецидивную и поддерживающую терапию лиц, зависимых от ПАВ;
- обеспечение взаимодействия и преемственности стационарных, стационарозамещающих и амбулаторных подразделений;
- анализ эффективности оказываемой медико-социальной помощи в стационарных условиях.
Стандартом установлены следующие основанием для госпитализации в стационарные клинические отделения:
- направление врача психиатрического профиля;
- постановление, решение, определение судебно-следственных органов;
- направление военно-врачебной комиссии;
- письменное заявление самого лица, при наличии показаний;
- решение суда о принудительном лечении лиц с ППР, вызванными употреблением ПАВ, вступившее в законную силу;
- решение суда о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьей 93 УК РК, вступившее в законную силу.
Госпитализация в стационарные клинические отделения осуществляется в экстренном или в плановом порядке.
Госпитализация осуществляется добровольно или принудительно.
Показаниями для стационарного лечения являются:
добровольно:
- необходимость активной терапии лиц с ППР, в том числе вызванным употреблением ПАВ, требующее круглосуточного наблюдения;
- проведение обследований и экспертиз, требующих круглосуточного стационарного наблюдения.
принудительно:
- при выявлении признаков, предусмотренных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 137 Кодекса.
Противопоказаниями для госпитализации могут быть:
- наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
- инфекционные заболевания в период эпидемиологической опасности.
Противопоказания для госпитализации в отделения принудительного лечения лиц с ППР, вызванные употреблением ПАВ:
- медицинские противопоказания в соответствии с установленным Перечнем, утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020 "О некоторых вопросах оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья;
- дети и подростки до 18 лет;
- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и не лишенные в установленном порядке родительских прав;
- острые психотические состояния любого генеза, требующие лечения в специализированном отделении;
- наличие сопутствующих заболеваний, требующих лечения в стационарах другого профиля;
- невозможность самостоятельного обслуживания.
Кроме того, стандарт устанавливает организацию оказания медико-социальной помощи лицам с психическими, поведенческими расстройствами в виде скорой медико-социальной помощи, а также медико-социальной реабилитации в области психического здоровья.
Стандарт содержит порядок оказания медико-социальной помощив области психического здоровья при суицидальном поведении.
В частности, говорится, что при выявлении участковым врачом или врачом общей практики ПМСП или врачом психиатром лица с суицидальным поведением, обратившегося самостоятельно или при направлении психологами, осуществляются следующие мероприятия:
- оценка риска совершения суицида;
- определение плана наблюдения и лечения;
- оформление медицинской документации;
- сообщает о данном случае в ОП.
Для несовершеннолетних, перед проведением обследования для оценки риска совершения суицида, необходимо получение разрешения законных представителей.
Разрешение законных представителей на проведение обследования для оценки риска совершения суицида детям, не достигшим 16-летнего возраста оформляется в письменном виде в произвольной форме и остается в медицинской документации. Однако, в случае невозможности получить разрешение, оценка риска проводится без их согласия.
При отказе и отсутствии показаний для проведения обследования без согласия, указанных в статье 137 Кодекса ограничивается:
- оказанием несовершеннолетнему эмоциональной поддержки;
- предоставлением несовершеннолетнему памятки с контактами организаций и/или специалистов, осуществляющих экстренную, а также плановую офлайн и онлайн психологическую помощь на уровне региона, и онлайн психологическую помощь на республиканском уровне.
К предрасполагающим факторам риска совершения суицида относятся: состояние самого организма, тип нервной системы, его наследственные данные, резистентность организма, конституция (генетические, биологические особенности организма, семейная история самоубийств, проблемы психического здоровья, употребление и (или) злоупотребление психоактивными веществами, детская травма (психологическая).
Оценка риска совершения суицида проводится в три этапа:
- определение необходимости проведения оценки риска совершения суицида;
- определение факторов риска совершения суицида, с оценкой предрасполагающих, усиливающих и защитных факторов;
- определение степени риска совершения суицида.
При оценке психического состояния обращается внимание на:
- общий вид и поведение (оценка психомоторного состояния и функции волевой сферы - возбуждение, ступор, стереотипии, навязчивые действия, импульсивные поступки);
- эмоциональное состояние (оценка тревоги, страхов, беспокойства, напряжения); снижение настроения (от нормальной грусти, через субклиническую депрессию до депрессии), повышение настроения (от эйфории, через гипоманию до мании), смешанные состояния (одновременно депрессивные и маниакальные симптомы), гнев, злость, равнодушие; адекватность эмоций на ситуации;
- мышление (нарушение формы мышления - ускорение или замедление его темпа (чрезмерная мелочность), задержка (внезапное затруднение движения мыслей, мышления), рассеянность или расщепление, персеверации (стереотипное повторение), обсессии (навязчивые мысли); нарушение мышления по содержанию - идеи);
- восприятие (нарушения - галлюцинации (восприятие несуществующих объектов)), иллюзии (искаженное восприятие существующих объектов);
- высшие функции познания: память, способность к адекватной оценке реальности, к абстрактному мышлению и самосознанию (саморефлексии), а также к контролю собственных влечений (агрессивных, сексуальных).
Ведение пациента с риском суицидального поведения включают в себя:
- установление и поддержание доверительного взаимоотношения с пациентом;
- обеспечение безопасности пациента;
- определение параметров и плана лечения;
- содействие приверженности к лечению.
Приказ вводится в действие с 19 января 2025 года.