120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал об исследованиях воды в алматинском Сорбулаке, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, исследования проб воды из Сорбулакского накопителя по микробиологическим, паразитологическим и пестицидным показателям Минздрав провел еще в 2024 году. По результатам анализа установлено, что некоторые образцы не соответствуют нормам, в том числе по микробиологическим и паразитологическим показателям.

"В первом полугодии 2025 года были исследованы две пробы почвы по вирусологическим показателям – несоответствий не выявлено. В то же время Министерство экологии и природных ресурсов проинформировало акимат Алматы, что использование воды из накопителя возможно только после проведения очистных работ и достижения соответствия санитарным и паразитологическим нормативам. В противном случае использование воды может привести к долгосрочным негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения", – говорится в ответе премьера.

Учитывая это, будут проведены гидрогеологические и геологические исследования с повторным обследованием инженерной инфраструктуры. Для этого решением маслихата города из местного бюджета выделено 120 млн тенге на проведение указанных исследований.

"3 июля 2025 года акимат заключил договор с подрядной организацией ТОО "Казгипроводхоз институты" по объекту "Проведение гидрогеологических и геологических исследований с целью оценки качества воды и донных отложений Сорбулакского водохранилища". Срок проведения исследований – 9 месяцев, завершение запланировано на апрель 2026 года", – отметил премьер.

В 2023 году мы писали о просьбе фермеров Алматинской области, которые попросили увеличить сброс сточных вод в Сорбулак.