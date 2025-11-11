Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане
За минувшую ночь коммунальщики вывезли на спецполигоны 18 713 кубометра снега 1 790 рейсами.
В дневную смену 11 ноября на снегоуборочные работы вышли 2 997 дорожных рабочих и 1 438 единиц спецтехники.
Фото: акимат Астаны
С начала зимнего периода из столицы вывезено более 176 тысяч кубометров снега, что составляет 14 164 рейса большегрузов.
В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.
