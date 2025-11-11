#Народный юрист
Общество

Почти 3 000 дорожных рабочих вышли на снегоуборочные работы в Астане

Почти 3 000 дорожных рабочих, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:07 Фото: акимат Астаны
В Астане коммунальные службы продолжают работу по уборке снега в круглосуточном бесперебойном режиме, передает официальный сайт акимата столицы.

За минувшую ночь коммунальщики вывезли на спецполигоны 18 713 кубометра снега 1 790 рейсами.

В дневную смену 11 ноября на снегоуборочные работы вышли 2 997 дорожных рабочих и 1 438 единиц спецтехники.

Фото: акимат Астаны

С начала зимнего периода из столицы вывезено более 176 тысяч кубометров снега, что составляет 14 164 рейса большегрузов.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Фото: акимат Астаны

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Фото: акимат Астаны

Айсулу Омарова
