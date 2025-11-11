Подорожают ли лекарства в Казахстане, рассказали в Минздраве

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов на брифинге в правительстве 11 ноября 2025 года рассказал, cтоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства в следующем году, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать слухи о том, что в стране в 2026 году подорожают лекарства.

"У нас такой информации нет. Мы поводим мониторинг цен в аптеках. В октябре сравнили цены на 50 лекарств, которые чаще всего покупает население. Мониторинг провели и в среднем наблюдаем снижение цен по ним на 10-11%. Надеемся, что эта тенденция дальше продолжится", – сообщил Бауыржан Джусипов.

Самое заметное снижение – по лекарствам от сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотикам и противовоспалительным препаратам.

"Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены. С июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку. Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость – от завода до аптеки", – напомнил в свою очередь вице-министр здравоохранения Тимур Муратов.

11 ноября 2025 года Тимур Муратов заявил, что для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге.