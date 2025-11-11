#Народный юрист
Общество

В Минздраве опровергли слухи о циркуляции нового вируса гриппа

эпидситуация, Казахстан, Минздрав , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:39 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова на пресс-конференции в правительстве 11 ноября 2025 года прокомментировала текущую эпидситуацию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Роза Кожапова заявила, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – на ежегодном уровне.

"Те вирусы, которые на сегодня циркулируют, из видов вирусов гриппа. О них часто пишут в СМИ, как про "гонконгский" вирус. Но это не новый вирус, он был выделен еще в 1960-ые годы. Сейчас это обычный вирус, который циркулирует у нас каждый год. Та вакцина, которую мы в этом году прививали против гриппа, она содержит штамм и против этого вируса", – заверила она.

Мы уже сообщали, что алматинцы жалуются на новый вирус. Болезнь проходит с высокой температурой, чаще всего у детей, взрослые мучаются от боли в горле. Насколько опасна эпидемиологическая обстановка в городе и чем болеют казахстанцы, можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
