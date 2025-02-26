#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
498.69
522.23
5.79
Общество

Подорожают ли продукты на Оразу, рассказали в Минторговли

Зеленый базар, рынок, продукты, цены на продукты, сухофрукты, орехи, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 13:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 26 февраля 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на Оразу, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет с ценами на мясо, орехи, финики в этот период. В ответ Арман Шаккалиев заявил, что существует практика, когда в этот период торговые сети, наоборот, проводят акции и объявляют о снижении цены, проводят разные мероприятия.

"Они стремятся на этом не зарабатывать, а, наоборот, принимают меры для того, чтобы показать свою широту души, и проводят различные акции, которые направлены в том числе на снижение цен. Мы вообще не связываем с постом ценовые колебания", – добавил глава Минторговли.

Священный месяц Рамазан начнется 1 марта 2025 года. Об этом стало известно из официального заявления Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Что происходит с ценами на картофель в Казахстане, рассказал Шаккалиев
Общество
13:36, Сегодня
Что происходит с ценами на картофель в Казахстане, рассказал Шаккалиев
Запретить операции по смене пола в Казахстане предлагает депутат
Общество
13:31, Сегодня
Запретить операции по смене пола в Казахстане предлагает депутат
28-градусный мороз и сильный снегопад: прогноз "Казгидромета" на конец февраля и 1 марта
Общество
12:41, Сегодня
28-градусный мороз и сильный снегопад: прогноз "Казгидромета" на конец февраля и 1 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: