Подорожают ли продукты на Оразу, рассказали в Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 26 февраля 2025 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на Оразу, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет с ценами на мясо, орехи, финики в этот период. В ответ Арман Шаккалиев заявил, что существует практика, когда в этот период торговые сети, наоборот, проводят акции и объявляют о снижении цены, проводят разные мероприятия.

"Они стремятся на этом не зарабатывать, а, наоборот, принимают меры для того, чтобы показать свою широту души, и проводят различные акции, которые направлены в том числе на снижение цен. Мы вообще не связываем с постом ценовые колебания", – добавил глава Минторговли.

Священный месяц Рамазан начнется 1 марта 2025 года. Об этом стало известно из официального заявления Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).