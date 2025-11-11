#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:49 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал об обеспечении пациентов бесплатными лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов заявил, что финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.

"За 10 месяцев текущего года бесплатными препаратами обеспечены 3 млн пациентов на сумму 219,7 млрд тенге. Для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге", – заверил он.

Он также разъяснил изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения.

"Изменен лишь источник финансирования. При этом, несмотря на перенос части хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС, все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме", – подчеркнул вице-министр.

10 ноября 2025 года сообщалось, что Министерство здравоохранения с 1 января 2026 года изменило перечни заболеваний по ГОБМП и ОСМС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана
12:27, Сегодня
Бесплатные лекарства продавали в аптеках Казахстана
Минздрав ответил на жалобы с обеспечением бесплатными лекарствами
14:19, 12 ноября 2024
Минздрав ответил на жалобы с обеспечением бесплатными лекарствами
Пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами – Минздрав РК
13:28, 16 августа 2025
Пациенты после трансплантации будут обеспечены нужными лекарствами – Минздрав РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: