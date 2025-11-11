Как пациентов с диабетом и ДЦП будут обеспечивать лекарствами

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал об обеспечении пациентов бесплатными лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Муратов заявил, что финансирование амбулаторного лекарственного обеспечения за счет бюджета ежегодно увеличивается и за период с 2020 по 2025 год выросло на 48% – с 115 млрд тенге до 262 млрд тенге.

"За 10 месяцев текущего года бесплатными препаратами обеспечены 3 млн пациентов на сумму 219,7 млрд тенге. Для бесперебойного обеспечения населения лекарствами и своевременного пополнения запасов на складах медицинских организаций Единым дистрибьютором создан неснижаемый запас на сумму 21 млрд тенге", – заверил он.

Он также разъяснил изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения.

"Изменен лишь источник финансирования. При этом, несмотря на перенос части хронических заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС, все государственные гарантии полностью сохраняются, объем финансирования остается неизменным. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме", – подчеркнул вице-министр.

10 ноября 2025 года сообщалось, что Министерство здравоохранения с 1 января 2026 года изменило перечни заболеваний по ГОБМП и ОСМС.