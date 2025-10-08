Мажилис одобрил Строительный кодекс: что изменится

Депутаты Мажилиса 8 октября 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили Строительный кодекс в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

Градостроительное планирование

Как отметил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, ранее на уровне градостроительных проектов развития населенных пунктов на обязательную градостроительную экспертизу направлялся только Генеральный план. Проекты детальной планировки (ПДП) утверждались на местном уровне решением акима без прохождения внешней проверки. Это создавало предпосылки для нарушений архитектурно-планировочных норм, а в отдельных случаях – условий для произвольной или даже хаотичной незаконной застройки.

"Для системного решения этих проблем и повышения качества разработки планировочных документов с начала 2024 года введен институт градостроительной экспертизы. Теперь все разрабатываемые или корректируемые градостроительные проекты, включая ПДП, проходят обязательную комплексную градостроительную экспертизу", – сказал министр.

В рамках Кодекса планируется дополнительно внедрить контроль реализации градостроительных проектов посредством Автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра. Кроме того, будут установлены ограничения предоставления исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство вразрез градостроительной документации.

Особенности градостроительного планирования в сейсмических зонах

По его словам, Казахстан относится к числу стран с высоким уровнем сейсмической опасности. Более 45% территории находится в зонах возможных разрушительных землетрясений. Особую уязвимость в этом отношении представляют город Алматы и Алматинская область, а также Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, где сосредоточено значительное количество населения и объектов инфраструктуры.

"В связи с этим в проекте Строительного кодекса предусмотрено введение отдельной главы, посвященной вопросам сейсмической безопасности. Предлагаемые нормы направлены на реализацию комплексного подхода, включающего применение сейсмоизолирующих систем при проектировании новых объектов, заблаговременную оценку сейсмической опасности и сейсмического риска на всех этапах жизненного цикла объектов, выбор площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и микрозонирования, проведение обязательных испытаний конструктивных систем на сейсмостойкость, паспортизацию существующего жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах, а также установку инженерно-сейсмометрических станций на строительных объектах I уровня ответственности для мониторинга динамических характеристик зданий", – перечислил Нагаспаев.

Оценка сейсмического риска в соответствии с предлагаемыми подходами будет включать в себя следующие элементы:

расчет вероятности социально-экономического ущерба, исходя из сейсмической опасности региона и уязвимости объектов;

научный прогноз возможных жертв и материальных потерь от разрушительных землетрясений как инструмент превентивного управления;

разработка карт сейсмического риска, которые станут основой для территориального планирования и программ по снижению последствий ЧС;

проведение обследований зданий с оценкой их текущего технического состояния и способности противостоять сейсмическим воздействиям;

расчет интенсивности и вероятности сейсмических колебаний в конкретных зонах застройки;

паспортизация зданий в сейсмоопасных регионах с фиксацией конструктивных параметров и степени сейсмостойкости.

Особую роль при этом играет сейсмическое микрозонирование, карты которого должны использоваться на этапе градостроительного планирования, обеспечивая точную пространственную привязку.

Лицензирование, сертификация, реестр разрешений

Министр отметил, что сегодня в этой сфере зарегистрировано порядка 80 тысяч действующих лицензий, что отражает широкий охват профессиональных участников рынка.

"При детальном анализе выявляется, что значительное количество компаний и лицензий существует исключительно на бумаге, не имея фактического производственного потенциала, инженерного и технического персонала, опыта участия в реальных проектах. Такое положение дел создает риски для качества и безопасности строительства, способствует фиктивному участию в государственных закупках, а также искажает реальную картину занятости и деловой активности в отрасли", – подчеркнул глава Минпрома.

Поэтому внедряется электронный реестр лицензиатов, который позволит провести ревизию всех выданных разрешений, будет произведена интеграция с электронными базами других государственных органов для автоматического подтверждения соответствия необходимым требованиям.

Кроме того, планируется внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли по аналогии успешной практики Евросоюза с учетом особенностей национального законодательства. А участники строительного рынка будут нести солидарную ответственность с возможностью запрета на осуществление деятельности в случае допущения грубых нарушений в сфере строительства.

Техническое регулирование

"Ряд государственных нормативов продолжает опираться на устаревшие проектные решения, расчетные методы и строительные практики советского периода, что уже не отвечает текущим вызовам времени, уровню технологий и запросам общества. Это требует системного и постоянного пересмотра нормативной базы с обеспечением ее актуальности, адаптивности и технологической гибкости", – сказал Нагаспаев.

В этой связи Кодексом предусматривается создание Национального института технического нормирования, который станет центром разработки, внедрения и сопровождения технических нормативных требований.

Кроме того, предусматривается внедрение профильных технических комитетов по направлениям строительства, архитектуры, инженерных систем, строительных материалов и другим отраслям. Эти комитеты будут состоять из представителей профессионального сообщества, научных организаций, бизнеса и госорганов, обеспечивая экспертную и институциональную основу для устойчивого развития системы нормирования.

Государственный контроль

"В целях ужесточения контроля за строящимися объектами дополнительно внедрен механизм "планового инспектирования" этапов строительства от начала до ввода объектов в эксплуатацию с участием органов контроля в сфере строительства", – сообщил министр.

Принцип предусматривает два механизма:

Добровольное соглашение с заказчиком на проведение планового инспектирования ГАСК (то есть заказчик сам разрабатывает и подает вместе с уведомлением о начале СМР План инспектирования). По результатам планового инспектирования штрафные и ограничительные меры не принимаются, ГАСК будет участвовать в приемке (выдавать заключение) без выезда.

В случае непредставления заказчиком добровольного Плана инспектирования, ГАСК при поступлении акта приемки будет осуществлять выезд на объект с выдачей соответствующего заключения о готовности объекта к эксплуатации.

Также будет внедрен профилактический контроль без посещения субъекта (объекта).

Цифровизация процессов

Кодексом предусмотрено создание Единого строительного портала для доступа к услугам строительства по принципу "одного окна". В системе Государственного банка информационных моделей будут размещены ссылки на все отраслевые системы, а благодаря единому сервису авторизации EGOV.KZ будет обеспечена возможность бесшовного перехода между этими системами. Обмен информацией между системами будет обеспечен за счет единого сквозного идентификатора – уникальный номер объекта (УНО), который присваивается на этапе планирования в системе АИС ГГК.

"На площадке информационной системы будут предусмотрены все этапы жизненного цикла строительного объекта, основной упор которого сделан на этапе строительства (мониторинг прозрачности процесса, контроль качества, отчеты технического надзора и авторского сопровождения, акты приемов и оплата за фактически выполненные работы, и др.). Более того, на этой же площадке будут проводиться процедуры тестирования – сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра", – отметил Нагаспаев.

Также предусматривается внедрение информационного моделирования в строительстве (BIM-технологии), что должно способствовать повышению качества проектирования.

Вчера, 7 октября, мы опубликовали подробное интервью о Строительном кодексе с одним из его разработчиков – депутатом Мажилиса Муратом Абеновым.