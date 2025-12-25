Цифровой кодекс одобрил Сенат – что изменится
Депутаты Сената 25 декабря 2025 года одобрили в двух чтениях Цифровой кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметила сенатор Ляззат Рысбекова, целью Цифрового кодекса является создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы в Казахстане.
Кодексом предусматривается:
- определение целей, задач и принципов цифрового законодательства;
- государственное регулирование в цифровой среде, в том числе закрепление компетенций уполномоченного органа и иных государственных органов;
- регулирование деятельности объектов и субъектов цифровой среды, в том числе цифровых данных и их продуктов, закрепление прав и обязанностей субъектов цифровой среды;
- регулирование использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и цифровой идентификации;
- цифровизация деятельности госорганов.
В рамках сопутствующего закона по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства вносятся изменения и дополнения в 11 кодексов и 121 закон.
"Регулирование вопросов кибербезопасности будет осуществляться в рамках отдельного закона о кибербезопасности, нормы которого приведены в соответствие с международными стандартами. Также предусматривается совершенствование правового регулирования в сфере связи. На операторов связи возлагаются обязанности по внедрению внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированного трафика. Ряд поправок направлен на создание уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий. Нововведение обеспечит соответствие расследования авиационных происшествий и инцидентов международным стандартам", – сказала Рысбекова.
Кроме того, поправками предусматривается цифровой мониторинг мер государственной поддержки путем внедрения информационного сервиса "Baqylauda".
А следующий блок поправок обеспечит цифровизацию оценочной и аудиторской деятельности в целях повышения прозрачности и объективности предоставляемой информации.
"Изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в целом направлены на приведение норм в соответствие с новой терминологией Цифрового кодекса", – добавила сенатор.
Кроме того, предусмотрены поправки в части:
- введения новой административной ответственности, в том числе ответственности работодателей, за невнесение, несвоевременное либо недостоверное внесение сведений в Единую систему учета трудовых договоров;
- совершенствования применения автоматической фиксации по правонарушениям.
Подробнее о Цифровом кодексе читайте в материале.
