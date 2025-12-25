#Казахстан в сравнении
Общество

Цифровой кодекс одобрил Сенат – что изменится

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:48 Фото: pixabay
Депутаты Сената 25 декабря 2025 года одобрили в двух чтениях Цифровой кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила сенатор Ляззат Рысбекова, целью Цифрового кодекса является создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы в Казахстане.

Кодексом предусматривается:

  • определение целей, задач и принципов цифрового законодательства;
  • государственное регулирование в цифровой среде, в том числе закрепление компетенций уполномоченного органа и иных государственных органов;
  • регулирование деятельности объектов и субъектов цифровой среды, в том числе цифровых данных и их продуктов, закрепление прав и обязанностей субъектов цифровой среды;
  • регулирование использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и цифровой идентификации;
  • цифровизация деятельности госорганов.

В рамках сопутствующего закона по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства вносятся изменения и дополнения в 11 кодексов и 121 закон.

"Регулирование вопросов кибербезопасности будет осуществляться в рамках отдельного закона о кибербезопасности, нормы которого приведены в соответствие с международными стандартами. Также предусматривается совершенствование правового регулирования в сфере связи. На операторов связи возлагаются обязанности по внедрению внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированного трафика. Ряд поправок направлен на создание уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий. Нововведение обеспечит соответствие расследования авиационных происшествий и инцидентов международным стандартам", – сказала Рысбекова.

Кроме того, поправками предусматривается цифровой мониторинг мер государственной поддержки путем внедрения информационного сервиса "Baqylauda".

А следующий блок поправок обеспечит цифровизацию оценочной и аудиторской деятельности в целях повышения прозрачности и объективности предоставляемой информации.

"Изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в целом направлены на приведение норм в соответствие с новой терминологией Цифрового кодекса", – добавила сенатор.

Кроме того, предусмотрены поправки в части:

  • введения новой административной ответственности, в том числе ответственности работодателей, за невнесение, несвоевременное либо недостоверное внесение сведений в Единую систему учета трудовых договоров;
  • совершенствования применения автоматической фиксации по правонарушениям.

Подробнее о Цифровом кодексе читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
