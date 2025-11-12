#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников

Депутаты Мажилиса 12 ноября 2025 года взяли в работу поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Поправки содержат нормы об ужесточении наказания за насилие в отношении медработников.

"Мы подготовили этот важный законопроект в целях защиты врачей и медицинских работников. В нем предлагаются конкретные нормы, предусматривающие значительное ужесточение наказания за применение насилия в отношении представителей медицины. В последние годы такие случаи участились, один врач был избит на рабочем месте, другой – подвергся оскорблениям в доме, куда был вызван для оказания скорой помощи", – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

По его мнению, такие ситуации недопустимы.

"Глава государства неоднократно поднимал этот вопрос, этим летом президент также поддержал инициативу депутатов и поручил правительству принять конкретные меры. Комитет готов принять данный документ в работу и подготовить соответствующее заключение", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что за нападение на медиков планируют усилить наказание до 12 лет лишения свободы.

Азамат Сыздыкбаев
