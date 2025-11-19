#АЭС в Казахстане
Общество

До 12 лет тюрьмы: в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил на брифинге 19 ноября 2025 года, что в Казахстане планируется усилить защиту медицинских работников. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение наказания за нападения на них, передает Zakon.kz.

Мажилисмен подчеркнул, что соответствующий законопроект депутаты недавно приняли в работу.

"Сейчас норма такая – за нанесение легкого вреда или побои, если в целом рассматривать нормы Уголовного кодекса, предусматривается 25 или 50 суток. Когда речь идет о штрафах, там порядка 200 МРП. Когда в качестве субъекта будет рассматриваться медицинский работник – это может быть врач, медсестра, санитарка и даже водитель скорой медицинской помощи, если в отношении них будут такие же нарушения, то до 3 лет или до 1000 МРП. А также до 600 часов общественных работ. То есть сильно усиливается ответственность, если субъектом является медицинский работник", – дополнил Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что ужесточение наказания за нападение на медиков необходимо для их же защиты.

"Если будет причинен средний или тяжкий вред их здоровью, то санкция будет еще жестче – до 12 лет в итоге можно попасть в тюрьму. С одной стороны, это жесткие, с другой – я считаю, справедливые поправки, которые позволят оградить наших врачей. Потому что сегодня мы видим, что многие из них боятся работать в приемном покое. Сейчас в мире высокий дефицит врачей. Нам врачи нужны и мы должны их защитить, потому что казахстанские специалисты могут уезжать в Европу. Их там примут "с руками и ногами". Эту норму мы сейчас обсуждаем в рабочих группах. Правительство и МВД полностью поддержали", – озвучил депутат.

23 июля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
