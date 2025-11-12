#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам, уехавшим на ПМЖ за границу, напомнили про пенсионные накопления – как их получить

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 13:47 Фото: pixabay
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) накануне, 11 ноября 2025 года, обратился к некоторым казахстанцам с важной информацией по поводу пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Обращение было адресовано гражданам, уехавшим за границу на постоянное место жительства (ПМЖ) и сменившим гражданство.

"Если вы выехали за пределы Казахстана на постоянное место жительства и стали гражданином иностранного государства, вы можете получить свои пенсионные накопления из ЕНПФ. Право на выплату имеют иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на постоянное место жительства, и имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан", – подчеркнули в ЕНПФ.

Подать документы можно тремя способами:

  • лично;
  • через поверенное лицо;
  • посредством почтовой связи.

В фонде отметили, что перед отправкой документов почтой можно проверить их онлайн через сервис "Предварительная проверка документов на выплату" на сайте enpf.kz.

"После получения всех документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан и в случае отсутствия документов, подтверждающих казахстанское гражданство, производит выплату в течение 10 рабочих дней".ЕНПФ

Как уточнили в фонде, выплата производится только на личный банковский счет получателя.

"Средства можно перевести в тенге на счет в Казахстане или в иностранной валюте на счет в иностранном банке".ЕНПФ

Скачать формы заявлений и узнать подробнее о выплате можно на сайте фонда.

Ранее стало известно, что постановлением правительства Казахстана от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов. Что изменится с 1 января 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
