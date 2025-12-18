Новый закон: до 10 суток могут арестовать в Казахстане за пропаганду ЛГБТ

Фото: pexels

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 18 декабря 2025 на брифинге в Сенате рассказал о наказании за пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наказание за пропаганду ЛГБТ предусмотрено в законе "О профилактике правонарушений". "И так как мы это отнесли к противоправному контенту, все нормы будут зеркальными. Суть сводится вот к чему: если в первый раз – штраф 20 МРП, если рецидив в течение года – либо увеличение штрафа, либо 10 суток административного ареста. Данная норма будет являться заявительной, а не выявительной. То есть, должно будет поступить заявление, только после этого начнется процедура оценки", – сказал Кочетов. Он также разъяснил, что именно имеется ввиду под пропагандой ЛГБТ. "Под пропагандой мы понимаем именно положительную оценку. (...) Если двое мужчин идут за руки и они выложили это в соцсети, то это разумеется пропагандой не является, однако если эти двое мужчин идут за руки и приглашают присоединится к их сообществу, то тогда это будет оцениваться как пропаганда", – отметил вице-министр. Сегодня Сенат одобрил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

