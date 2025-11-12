Новые правила: грозят ли родителям штрафы за посещение детьми фильмов 18+

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса объяснил, кого будут штрафовать в рамках новых норм по маркировке фильмов с признаками пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, будут ли штрафовать кинотеатры, если на сеансах присутствуют дети при маркировке 18+.

"Когда на рабочей группе обсуждали эту норму, нами было предложено не вводить в Кодекс об административных правонарушениях отдельный предмет, а ограничиться поправкой, которая используется в статье о противоправном контенте. Что это значит? Вводится поправка о противоправном контенте – она у нас уже есть, и будет наказываться тот, кто распространяет этот контент. Мы совместно с депутатами обсуждали, какое будет наказание: 20 МРП за первое нарушение, если в течение года факт повторится – 40 МРП или ограничение свободы на 10 суток", – ответил Евгений Кочетов.

На вопрос журналистов о том, будут ли штрафовать родителей, если их дети попадут на фильмы с высоким возрастным рейтингом, вице-министр ответил, что окончательное решение зависит от того, как норма будет интегрирована. По его словам, на данный момент требования в первую очередь касаются тех, кто распространяет контент.

Также представители СМИ уточнили, не станет ли маркировка формальностью, ведь и сейчас на сеансах с пометкой 18+ нередко оказываются дети.

"Сейчас за этим очень внимательно следят: и уполномоченные органы, и местные исполнительные органы. Поэтому я не сказал, что это номинально. Будут наказывать, есть соответствующие меры – администрацию кинотеатра будут привлекать к ответственности, которая пустила его туда", – дополнил Евгений Кочетов.

Помимо этого, спикеру задали вопрос о сайтах с подобным контентом, ведь многие смотрят фильмы онлайн. Вице-министр пояснил, что при выявлении нарушений такие материалы будут блокироваться и в интернете.

"Если в фильмах и сериалах присутствует призыв к положительной оценке ЛГБТ-сообщества, то будет проводиться экспертиза и приниматься решение по этому контенту. С правообладателями будет вестись работа. Крайне важен момент оценки: просто наличие той или иной сцены не означает, что контент будет блокироваться и что люди будут привлекаться к ответственности. Но в случае нарушения контент будет блокироваться на сайтах", – озвучил Евгений Кочетов.

Ранее стало известно, что в Казахстане начнут проверять и маркировать фильмы с ЛГБТ-пропагандой.