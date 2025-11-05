#Народный юрист
Общество

Какой штраф грозит за тайную сдачу квартир

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 15:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 5 ноября 2025 года рассказал, как можно выявить тех, кто без уплаты налогов сдает жилье в аренду, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что последовательно ведется работа по "обелению" рынка жилья.

"Просто мы сейчас более точно получаем информацию. 74 интеграции сделали со всеми госорганами, базы данных запустили. Комитет госдоходов запустил большую BigData. Это позволило более точно показывать риски, лиц, которые владеют объектами, но фактически не живут, например, в этих объектах, либо проживают в других городах, там еще по банковским переводам это все как раз сводится для того, чтобы довести более качественный анализ", – добавил он.

Работа вестись будет и с правоохранительными органами, а также ОСИ и КСК.

"Для тех, кто сдает квартиры, у нас очень щадящие льготные режимы есть, без регистрации можно, допустим, сдавать квартиру, потом по истечении года сдать годовую декларацию. В упрощенном порядке можно это сделать. Там ставки минимальные. Если по упрощенной декларации, то это 3%. По режиму самозанятых, если я не ошибаюсь, это 4%. Если, например, не регистрироваться как ИП, то, условно, сдаешь годовую декларацию, с захода оплачиваешь 10%", – пояснил вице-министр.

В случае выявления таким казахстанцам налоговики выставят требования, что в течение месяца они должны зарегистрироваться и оплатить.

"За неисполнение законных требований органов государственных доходов – 10-15 МРП (39 320-58 980 тенге. – Прим. ред.) – сумма штрафа", – подчеркнул Ержан Биржанов.

22 октября 2025 года стало известно, что Минфин намерен взяться за казахстанцев, которые нелегально сдают в аренду свои квартиры.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
