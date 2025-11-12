#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

Свободы и 133 млн тенге лишили двух казахстанцев – они заявляют о невиновности

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 14:58 Фото: pixabay
Двое казахстанцев, получивших сроки за организацию незаконного онлайн-казино, дошли до Кассационного суда по уголовным делам, но решение осталось без изменения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2025 года в пресс-службе суда, оба осужденных получили сроки лишения свободы 4,5 и 2,5 года. Также у них конфисковали имущество и крупные денежные суммы в доход государства – 113 миллионов тенге.

"Согласно приговору, осужденные организовали нелегальное онлайн-казино, предлагая игру в покер через электронное приложение. С декабря 2022 года по май 2024 года они работали в преступном сговоре, привлекая игроков через интернет. Для приема денег от участников и расчетов с ними они использовали свои банковские карты. За полтора года преступной деятельности они получили доход в размере 133 миллионов тенге", – сказано в сообщении.

Адвокаты осужденных подали кассационную жалобу, просили приговор отменить. Они утверждали, что в период деятельности их подзащитных интернет-казино не было прямо запрещено законом, а доказательства считали несостоятельными.

Однако Кассационный суд установил, что преступная деятельность полностью доказана:

1. Вина доказана признательными показаниями соучастников и свидетельскими показаниями игроков, которые подтвердили схему работы незаконного казино.

2. Заключение специалиста зафиксировало поступление 133 миллионов тенге от игроков на счета осужденных через сеть подставных лиц.

3. Организация интернет-казино всегда была запрещена законом, а уточнения в статье 307 УК лишь конкретизировали существующие запреты.

"Все доказательства были получены законным путем и в совокупности подтверждают вину осужденных. На основании тщательного изучения материалов дела и доводов жалоб Кассационный суд пришел к выводу, что осужденные правомерно привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса", – указали в Кассационном суде по уголовным делам.

В начале ноября в Алматы суд вынес решение по факту незаконной организации онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Трое алматинцев заработали на азарте казахстанцев 116 млн тенге и Zeekr
17:15, 06 ноября 2025
Трое алматинцев заработали на азарте казахстанцев 116 млн тенге и Zeekr
Замакима и предприниматель лишились свободы после сделки за 10 млн тенге
12:10, 31 марта 2025
Замакима и предприниматель лишились свободы после сделки за 10 млн тенге
Двое астанчан заработали 34 млн тенге на игре "Зарик" в TikTok и лишились свободы
12:16, 13 августа 2024
Двое астанчан заработали 34 млн тенге на игре "Зарик" в TikTok и лишились свободы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: