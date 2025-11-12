Свободы и 133 млн тенге лишили двух казахстанцев – они заявляют о невиновности

Двое казахстанцев, получивших сроки за организацию незаконного онлайн-казино, дошли до Кассационного суда по уголовным делам, но решение осталось без изменения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 ноября 2025 года в пресс-службе суда, оба осужденных получили сроки лишения свободы 4,5 и 2,5 года. Также у них конфисковали имущество и крупные денежные суммы в доход государства – 113 миллионов тенге.

"Согласно приговору, осужденные организовали нелегальное онлайн-казино, предлагая игру в покер через электронное приложение. С декабря 2022 года по май 2024 года они работали в преступном сговоре, привлекая игроков через интернет. Для приема денег от участников и расчетов с ними они использовали свои банковские карты. За полтора года преступной деятельности они получили доход в размере 133 миллионов тенге", – сказано в сообщении.

Адвокаты осужденных подали кассационную жалобу, просили приговор отменить. Они утверждали, что в период деятельности их подзащитных интернет-казино не было прямо запрещено законом, а доказательства считали несостоятельными.

Однако Кассационный суд установил, что преступная деятельность полностью доказана:

1. Вина доказана признательными показаниями соучастников и свидетельскими показаниями игроков, которые подтвердили схему работы незаконного казино.

2. Заключение специалиста зафиксировало поступление 133 миллионов тенге от игроков на счета осужденных через сеть подставных лиц.

3. Организация интернет-казино всегда была запрещена законом, а уточнения в статье 307 УК лишь конкретизировали существующие запреты.

"Все доказательства были получены законным путем и в совокупности подтверждают вину осужденных. На основании тщательного изучения материалов дела и доводов жалоб Кассационный суд пришел к выводу, что осужденные правомерно привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса", – указали в Кассационном суде по уголовным делам.

В начале ноября в Алматы суд вынес решение по факту незаконной организации онлайн-азартных игр PokStars и LuckyShark.