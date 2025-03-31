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События

Замакима и предприниматель лишились свободы после сделки за 10 млн тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:10 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области должностные лица акимата и предприниматель получили сроки за взяточничество, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, заместитель акима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 000 000 тенге.

"При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись. Тем не менее государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки. Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – сообщили в надзорном ведомстве.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда вступил в законную силу.

27 марта 2025 года стало известно о приговоре главному бухгалтеру отдела образования по Сарканскому району и бухгалтерам этого же отдела, а также начальнику районного участка АО "Казпочта", и. о. заведующей ясли-сада "Айдана" и руководителю отдела камерального контроля ДВГА области Жетысу, которых признали виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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